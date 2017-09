Akcie, měny & názory Jany Steckerové: Euro padá z výšin | E15.cz

Oleje do ohně navíc přilila i prezidentka americké centrální banky Janet Yellenová. Ta v úterý prohlásila, že udržovat měnovou politiku nezměněnou a čekat, až inflace dosáhne dvouprocentního inflačního cíle, by nebylo rozumné. Yellenová se tak snaží připravit finanční trhy na to, že Fed zvýší úrokové sazby ještě před koncem letošního roku, což dělá americkou měnu atraktivnější. Euro tak za poslední týden ztratilo přes dvě procenta a posunulo se na 1,17 USD/EUR.

Dolaru v současné době navíc pomáhá i naděje na schválení daňových škrtů ve Spojených státech, což by vylepšilo růstové vyhlídky tamní ekonomiky. Příští rok by se však karta měla obrátit ve prospěch eura.

Evropská centrální banka začne od ledna pravděpodobně omezovat svůj program kvantitativního uvolňování, což by mělo euru otevřít prostor pro opětovné posilování. Na konci roku 2018 by se kurz podle naší prognózy mohl nacházet až na úrovni 1,27 USD/EUR. Dolar si tak výsluní zřejmě příliš dlouho neužije.