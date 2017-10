Akcie, měny & názory Jany Steckerové: Obměny v čínské garnituře | E15.cz

V Číně začala jedna z nejdůležitějších politických událostí za posledních pět let. Tou je 19. sjezd čínské komunistické strany. Vládní stranu Číny čekají tentokrát významné personální změny. Jednak bude vyměněno pět ze sedmi členů stálého výboru, rozsáhlým změnám se ale nevyhnou ani další stranické orgány (z důvodu věkového limitu 68 let). Vládnoucí prezident Si Ťin-pching si svoji pozici s největší pravděpodobností udrží. Důležité však bude, jakou část moci se mu po změnách ve straně podaří zkonsolidovat.

Kromě změn ve vedení strany bude podstatné, jak bude vypadat vládní program na příštích pět let. Klíčové bude, jak se vláda postaví k nezbytným strukturálním reformám. Z tohoto úhlu pohledu by bylo dobrým signálem, pokud by schválila snížení střednědobého růstového cíle ze současných 6,5 procenta.

Na nemovitostním trhu se od čtvrtého čtvrtletí letošního roku začne projevovat vliv restriktivních opatření a vyšších úrokových sazeb. To se odrazí ve zpomalení růstu HDP v roce 2018 na 6,2 procenta, v roce 2019 pak na 5,4 procenta. Snaha dosáhnout růstového cíle za každou cenu by tak musela jít na vrub zpomalení započatých reforem. V letošním roce se Číně růstový cíl naplnit zřejmě podaří.

Úvěrová aktivita a prodeje nemovitostí zaznamenaly v první polovině roku pouze mírné zpomalení, což slibuje stabilní hospodářský růst po zbytek letošního roku. Ten by měl za rok 2017 dosáhnout úrovně 6,8 procenta. V následujících letech však bude růst čínské ekonomiky zpomalovat.

Autorka je ekonomkou KB

