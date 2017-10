Akcie, měny & názory Miroslava Frayera: Potenciál pražské burzy | E15.cz

Pražský parket si v letošním roce doposud polepšil o téměř 14 procent. Investice do každého titulu obchodovaného na domácí burze se vyplatila. Ve zbytku roku předpokládáme, že by index PX mohl své zisky dále rozšířit zhruba o tři procenta a přiblížit se tak na dosah hranici 1100 bodů. V průběhu následujících 12 měsíců očekáváme jeho zvýšení o 10 procent a akcie by mohly nabídnout dividendový výnos na úrovni 5,6 procenta. Do konce příštího roku pak očekáváme atakování 1200 bodů.