Akcie, měny & názory Pavola Mokoše: Dožene Evropa Ameriku? | E15.cz

Euro vůči americkému dolaru tedy výrazně vzrostlo, což se obecně nelíbí evropským exportérům. Po přepočtu do dolarů totiž ceny evropského vyváženého zboží rostou, zatímco americké zboží se v zahraničí stává relativně levnějším. Zjednodušeně řečeno, pro nákup evropského zboží nyní potřebujete více dolarů.

Ačkoliv je růst eura postaven především na zlepšujícím se fundamentu evropské ekonomiky, pohyb eurodolaru byl neobvykle rychlý. Proto v následujících týdnech u tohoto měnového páru lze očekávat určitou konsolidaci, což by mělo pomoci evropským akciím dotáhnout to, co vůči svým americkým protějškům od poloviny května zameškaly.

Sázka na evropské akcie se jeví zajímavě pro krátkodobé investory i s ohledem na to, že hlavní americké akciové indexy jsou nyní na svých historických maximech, což z hlediska načasování investice rozhodně k nákupům nevybízí. Evropské akcie vypadají levněji i z pohledu očekávaného P/E (Price/Earnings), který se u amerického S&P 500 pohybuje na 19, zatímco u evropského Stoxx 600 dosahuje pouze 16.

Autor je makléřem Patria Finance