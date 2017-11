Akcie, měny & názory Viktora Zeisela: Další drama v ČNB | E15.cz

Další dějství bankovního dramatu by se mělo odehrát dnes. Bankovní rada se sejde, aby projednala novou prognózu. Nedávná vyjádření centrálních bankéřů ale ukazují, že diskuze bude bohatá. Zatímco drtivá většina analytiků očekává mírné zvýšení sazeb o čtvrt procentního bodu, někteří členové nejvyššího orgánu ČNB naznačují, že by si přáli rychlejší růst úrokových sazeb.

Podle našeho odhadu se o tomto návrhu nakonec bude i hlasovat. Ačkoliv neočekáváme, že by nakonec získal většinovou podporu, hlasování může být velmi těsné. Pro rychlejší zvyšování sazeb mluví zejména vysoká inflace, silný mzdový růst a výborná kondice domácí ekonomiky.

Pokud se potvrdí, že část centrálních bankéřů by si přála výraznější zvýšení sazeb již v listopadu, bude to jasná zpráva pro finanční trhy, že ČNB je odhodlána i nadále zvyšovat sazby. To se nutně projeví na kurzu koruny proti euru. Očekáváme jeho posílení na 25,50 koruny za euro v případě zvýšení sazeb o čtvrt procenta. Pokud ale zvítězí názor, že je potřeba sazby zvyšovat rychleji, tak by se kurz koruny mohl podle našeho odhadu posunout dokonce na 25,30.

Autor je ekonomem KB