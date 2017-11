Akcie, měny & názory Vladana Gallistla: Hvězda Snap vyhasíná | E15.cz

Při vstupu Snapu na burzu přitom akcie společnosti dramaticky vzrostly z upisovací ceny 17 dolarů na 24,5 dolaru, což představuje 44procentní nárůst. Následně se ještě vyškrábaly na rekordních zhruba 29 dolarů, ale od té doby znají jen jeden směr, a to dolů. Nyní se obchodují za necelých 13 dolarů.

K pádu výrazně přispěl masakr na začátku listopadu, kdy po oznámení výsledků ztratila firma pětinu své hodnoty. Investory zklamaly tržby ve výši 207,9 milionu dolarů, přičemž analytici očekávali 236 milionů. Ztráta pak dosáhla výše 443,1 milionu. Před hlubším propadem zachránila Snap jen zpráva, že čínský technologický obr Tencent Holdings koupil dvanáct procent akcií Snapu.

Zklamání investorů je však do jisté míry nepochopitelné. Společnost v době před vstupem na burzu nevydělala ani dolar a management firmy při úpisu akcií investory upozornil na to, že se nemusí dostat do zisku ani v budoucnu. Naplňují se tak pouze upozornění, která kupci dopředu dostali. Sázet na akcie firmy mohl jen opravdový technologický fanoušek. Zvláště s přihlédnutím k tomu, že se akcie obchodují bez hlasovacích práv. Investoři jsou tak vůči managementu (a jeho chybám) zcela bezbranní.