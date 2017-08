Glosa Jany Havligerové: Jak na Moravě dávají bacha | E15.cz

Návštěvníci už nevyhledávají jenom metropoli nebo notoricky známá místa jako Český Krumlov či Telč. Přibývají ve všech krajích a zůstávají déle než jeden den. Je to stav, který se pomalu, pomaloučku začíná přibližovat snům všech tuzemských poskytovatelů služeb.

Zřejmě se ale nezamlouvá všem, a u výjimečných jedinců vzbuzuje přímo bdělost. Hodonínský zastupitel Roman Sedlačík na rodinu cizinců poslal strážníky. V kostce, nejdřív mu bylo podezřelé, kde se ve městě vzal „urostlý černoch mluvící lámanou angličtinou“.

Vysvětlení cizince, že jsou i s manželkou původem z Nigérie, mají německé občanství a vyjeli si na výlet, mu přišlo ještě podivnější. Tak konal. Jasně, je to exces. Ale pozor, aby nakonec bedekry některá místa v Česku nemusely označit za no go zóny.