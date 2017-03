Glosa Jany Havligerové: Zeman se nedá zadarmo

Stabilita pro obce i pro ochranu přírody. Tu podle ministra životního prostředí přinášejí nová pravidla pro všechny národní parky – v Krkonoších, Českém Švýcarsku, Podyjí i na Šumavě. Poslanci už napodruhé, navzdory senátorům i prezidentu republiky, schválili vládní verzi novely zákona o ochraně přírody a krajiny. Hrálo se především o Šumavu, o to, jak rozsáhlá tam budou nejpřísněji chráněná území.

Pro původní znění, bez senátory navrhovaných změn, se sice v dolní komoře opět vyslovila převážná většina zákonodárců, ale zatím to pořád ještě nebude nic platné. Hlava státu je už dříve varovala, že zákon vetuje. A také tak učiní. Poslanci tedy budou nuceni o tomtéž hlasovat potřetí. Prezident, jak známo, slyší-li slova ekologie a ekolog, vidí rudě. Nová norma podle něj jde na ruku právě ekologům a basta. Všichni příznivci divoké přírody tak mohou být rádi, že se Zeman hodlá uchýlit jenom k prezidentskému vetu. Ještě by mohl zákon, poté co ho poslanci zase odklepnou, napadnout ústavní stížností.