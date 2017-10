Glosa Jaroslava Bukovského: O pochybné romantice | E15.cz

Okamžik, kdy Evropa vyrazí do boje s kryptoměnami, je možná blíž, než se z kurzu bitcoinu může zdát. Vydat své vlastní digitální platidlo na podporu vzletné, avšak byznysem nepolíbené myšlenky už nemusí být tak snadné jako dosud. Tedy pokud záměr regulátora neztroskotá na obvyklém neduhu, totiž jednoduché metodě, jak jej obejít.

Pojem regulace obvykle na citlivé investorské pleti spouští nepěkné reakce. Jenomže odpověď na otázku, proč kupovat bitcoin, není tak úplně triviální. Tedy alespoň pokud zájemce není nenapravitelný snílek.

Anebo zrovna nedumá nad tím, kam elegantně zaparkovat peníze, o kterých by zbytek světa jaksi neměl vědět. Romantický rozměr kryptoměn, odkazující investory do půvabné role systémových rebelů, přestane být lákavý ve chvíli, kdy hřejivé dogma o lišáckém útěku od reality dospělých vystydne. Ale to už může být pozdě.

Podívejte se, jak se platí bitcoiny: