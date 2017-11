Glosa Martina Čabana: Ještě že to není kampaň | E15.cz

Kdyby to totiž nedej pánbůh předvolební kampaň přece jenom byla, zvedal by se z takového útoku na nejnižší pudy žaludek. Prezident v televizi prohlásil, že „nepřizpůsobiví“ jsou pro něj občané, kteří odmítnou nabídku práce, ač jsou zdraví, a že to jsou z 90 procent Romové. Data? Statistiky? Zdroje? Nic z toho hlava státu nepotřebuje. Stačí prostor v televizi a více než přizpůsobivý moderátor.

Předvolební kampaň by to byla hrůzná. Snaha svézt se na rozšířených předsudcích. Potvrdit voličům, kteří nemají čas nebo chuť ověřovat informace, že prezident, který čas a kapacitu nepochybně má, smýšlí stejně, protože ověřitelná fakta jsou beztak zbytný balast. Co už je krystalický populismus, když ne toto. Naštěstí to žádná kampaň není. Jen běžný výkon prezidentské funkce v podání Miloše Zemana. To se nám všem mocně ulevilo.