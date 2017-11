Glosa Martina Čabana: Socialisté a tradice | E15.cz

Sociální demokraté si po volebním debaklu zvolí nové vedení už v únoru, oproti původním plánům nakonec nebudou stranickou agónii protahovat až do jara. Bude to ale těžká volba. Především se do čela strany nikdo soudný zvlášť nepohrne. Partaj je zdecimovaná volebním výsledkem, ideově rozhozená, a navrch neustále pronásledovaná finančními problémy.