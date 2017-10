Glosa Martina Čabana: Užitečná připomínka | E15.cz

O udílení různých ocenění různými neziskovými organizacemi si můžeme myslet cokoli. Ovšem spolek Otevřená společnost, který udílí ceny za přístup ke svobodě slova, udělal jednu nezpochybnitelně užitečnou věc – anticenu od něj dostal „poslanec Ondráček (KSČM) + 60 poslanců“ za návrh, podle nějž by bylo možné trestat až rokem vězení hanobení prezidenta republiky.

Loni v listopadu se kolem toho strhl celkem rozruch, návrh samozřejmě neprošel a pak se na to nějak zapomnělo. A to by se nemělo.

Ten návrh totiž nebyl od poslance Ondráčka. Podepsalo jej 64 poslanců, z nichž mnozí znovu kandidují – bylo to tenkrát kromě 27 komunistů také 15 sociálních demokratů, 15 zákonodárců z hnutí ANO, pět z Úsvitu a dva nezařazení.

Jejich seznam lze dodnes celkem snadno dohledat na webu sněmovny (sněmovní tisk 961) a je to užitečné vodítko když ne rovnou při samotném výběru strany, tak určitě při úvahách nad udílením preferenčních hlasů.