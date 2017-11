Glosa Pavla Otta: Kalouskův výkřik | E15.cz

Nápad šéfa TOP 09 Kalouska, jehož strana se s odřenýma ušima dostala do sněmovny, zněl logicky. Zablokujeme volbu předsedy dolní komory, aby si prezident Zeman a šéf ANO Babiš nemohli dělat, co je napadne. Jde o Babišovu vládu, která bude bez důvěry poslanců u moci tak dlouho, dokud jí to hlava státu dovolí.

Měly by to být nejvýše týdny, ale mohou to být měsíce i roky. Naše velkorysá ústava to bohužel těm, kteří mají nepsané zvyklosti za idiotské, umožňuje. Tento model je samozřejmě reálný za předpokladu, že v lednu vyhraje opět Zeman. Kalousek rychle pohořel, odmítli ho prakticky všichni.

Jistě, vypadalo by mnohem věrohodněji, kdyby si pro svůj záměr nejprve našel podporu a prezentoval ho společně s ODS, KDU-ČSL a Starosty nebo i s ČSSD. Takhle to byl jen výkřik do tmy. Faktem je, že pravice je rozdrobená a socialisté budou zřejmě až do jara zamořovat veřejný prostor spory o to, koho si zvolí do čela. Nic lepšího si predátor přát nemůže.