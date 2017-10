Komentář Steena Jakobsena: Král USD je mrtev, ať žije král CNY! | E15.cz

Podívejme se nejdřív na kontext. Čína je už nyní přední světovou mocností v tvorbě úvěrů, v ekonomickém růstu a nyní i ve většině technologických oborů. Náš názor v Saxo Bank je, že prezident Si se zaměří spíše na kvalitu místo kvantity, že hlavním sociálním tématem v Číně bude snižování znečištění a že Strana přebere ještě větší kontrolu. Jaký bude výsledek?

Nižší než očekávaný ekonomický růst v příštích 18 měsících. Během těchto 18 měsíců Čína přemění svou ekonomiku z exportního obra na ekonomiku produktivních zisků. Prezident Si chce zdvojnásobit HDP na hlavu oproti roku 2010, což znamená růstový cíl 7 % ročně. Většina tohoto růstu by měla být vyvolána produktivitou práce, což znamená investice na prvním místě a teprve následné zvyšování růstu.

Snížení znečištění ovzduší a rozvoj elektromobilů. Do roku 2030 by mělo být v Číně 100 % automobilů poháněných elektřinou. To zemi vystřelí na přední místo v technologiích výroby baterií a e-motorů, ale také výrazně sníží znečištění.

Vysoké procento výzkumu, vývoje a inovací. Čína už v současnosti těmto oblastem dominuje, ale v budoucnu bude zastávat ještě významnější pozici v oblasti e-commerce, plateb a finančních technologií.

Globální ekonomika ČínyAutor: Saxo Bank

Čína se mění a změnila se už mnohem víc, než si trh připouští. Typický anglosaský ekonom se soustředí na bankovní systém a zadluženost, ale na rozdíl od západního světa může Čína zrychlit růst pomocí nárůstu produktivity práce. Spojené státy se za prezidenta Trumpa rozhodly stáhnout z globální ekonomiky na základě zcela mylného konceptu „Amerika na prvním místě“ („America First“) a Čína i díky tomu zvyšuje svůj světový význam.

Čína využívá americké nerozhodnosti v zahraniční politice, která se zakládá na nejistotě, náhodných změnách a okamžitých impulzech nejen prezidenta Trumpa. Na druhé straně stojí Čína se svou „politikou jedné cesty“, Asijskou rozvojovou bankou a organizací ShanghaiCooperationOrganisation. V tomto uskupení jsou již dnes přes tři miliardy lidí a díky tomu, že se v roce 2015 připojily také lidnaté země Indie a Pákistán, bude v roce 2050 počet členů dosahovat čtyř miliard.

Budoucnost patří zemím a společnostem, které řídí zákazníky a Čína s Indií jsouk tomu v té nejlepší pozici.Sledujeme proto dnes globální reality show, kde jedna hegemonní velmoc dobrovolně vyklízí pole. Výsledek je podle nás v Saxo Bank jednoznačný:Král Dolar je mrtev, ať žije král CNY!

Autor je hlavním ekonomem CIO Saxo Bank