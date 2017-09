Od elektrické revoluce po umělou inteligenci: Podle Toma Goodwina děláme něco špatně | E15.cz

Goodwin tvrdí, že nejnovějšími digitálními technologiemi nahrazujeme to, co děláme, ale nezacházíme s nimi a nepřemýšlíme “digitálním způsobem”. “Historicky děláme stále tu samou chybu, prostě jen vystřídáme starou technologii novou, místo toho, abychom se soustředili i na to, jak změní způsob, kterým ji využíváme. Od elektrické revoluce po umělou inteligenci,” říká Goodwin. Elektrifikace nepřinesla změny přes noc, trvalo více než třicet let, než se továrny přizpůsobily novému zdroji energie. A to proto, že pouze nahradil ten starý ale nadále kopíroval už existující pracovní procesy. Až mnohem později, teprve když se samotné továrny začaly stavět s ohledem na novou, elektrickou dobu, se mohly dít radikální změny i v samotné výrobě.

Stejnou chybu podle Goodwina opakujeme dodnes - hovoříme o “paperless” kanceláři, ale papíru spotřebováváme víc než kdy jindy. Používáme digitální metafory a designové prvky webového rozhraní imitují fyzický svět (“elektronická pošta”, či “složka”), počítačové programy využíváme stejně jako před časem kalendář nebo blok. “V roce 2017 se nacházíme mezi dvěma paradigmaty - mezi předdigitální dobou, kdy bylo vše jednoduché, a postdigitální dobou, kdy jsme moderním technologiím dali smysl,” říká Goodwin. V tomto prozatímním období stále vyplňujeme formuláře, jen ne tužkou, ale ve Wordu. “Co mě aktuálně děsí je, že většina firem, které tak nadšeně přijímají umělou inteligenci a nemohou se dočkat, až světu řeknou, že ji mají, si prostě nedovede představit, jak ji využít se vším všudy. Místo toho si ji prostě našroubuje na existující prvky jako takovou hezkou fasádu. Je to ale jako kdybyste vzali karoserii Formule 1, nasadili ji na Ford Fiesta a čekali od něj 320 kilometrů v hodině.”

Moderní technologie jsou úžasné, jejich současné využití v byznyse už tolik ne. Siri či Amazon Echo jsou toho dle Toma Goodwina důkazem. Je hlasová interakce pro generaci, která vyrostla na textování, klikání a vyhledávání opravdu to pravé? “Pokud nechci telefonovat a textování je způsob, jak se dorozumívám se svými přáteli, proč bych měl mluvit - a ještě navíc ke stroji?” ptá se Goodwin.

Goodwin nadnese 22. září v Praze celkem 10 témat, která podobným způsobem zachycují ducha moderního světa z pohledu příležitostí i hrozeb, které využití nejmodernějších digitálních technologií nabízí.

