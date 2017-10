Zápisník Jany Havligerové: Omastková mafie | E15.cz

Premiér Bohuslav Sobotka požádal ministry financí a zemědělství, aby proklepli situaci na trhu s máslem. Ministr financí by si měl posvítit na marže obchodníků, šéf zemědělství dodat vládě zprávu o aktuálním vývoji. Tak tedy aktuálně: Češi začali místo másla kupovat margaríny tuků. Omastková mafie nespí, a tak cena leze nahoru. Ve výhledu jsou i rostlinné oleje. Než zdraží i ty, nejspíš bude po kontrolách. Bude totiž po volbách.

Českých konzumentů se zastal také prezidentův mluvčí. Těch, co holdují tuzemáku, oblíbenému českému moku, jehož složení kritizuje Evropský úřad pro bezpečnost potravin. Připomeňme, že kvůli přítomnosti nebezpečných látek v rumové příchuti. „Říše se rozhodla, že se v protektorátě nebude pít tuzemák. A basta!“ napsal Jiří Ovčáček na Facebooku. O výroku informovaly agentury Reuters a DPA, Česko zase jednou bylo slavné…

Prezident Miloš Zeman mezitím dával rady devatenácti ženám a devíti mužům, kteří do jeho rukou skládali soudcovský slib. „Neber úplatky, neber úplatky, neber úplatky,“ řekl jim. Možná by už konečně měl poradit i Ovčáčkovi. Ta věta by mohla znít – sklapni, sklapni, sklapni.

A sotva začalo, končí babí léto. Čeká nás sychravý říjen, výrazně se ochladí a koncem měsíce teploty klesnou až k nule, ohlásili meteorologové. Aby bylo jasno, skutečně mluvili o počasí, jejich prognóza nemá s politikou nic společného.