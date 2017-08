Steve Jobs vývoj Macintoshe dlouho sabotoval. Čtěte příběh skutečného otce legendárního počítače | E15.cz

Pro počítačové nadšence je jméno Macintosh, či zkráceně Mac, pojmem. Většina by vám přitom tvrdila, že první Macintosh byl dílem Steva Jobse. Ale i když pomineme zásadní podíl týmu inženýrů a programátorů, bez kterého by Jobs Mac nevyvinul, je nutné zmínit, že Jobs nebyl tím, kdo vývoj tohoto počítače zahájil. Šlo v podstatě o pirátský projekt, který Jobs naopak hodně dlouhou dobu sabotoval. Stál za ním pozdější Jobsův oponent Jef Raskin.

Když se ve válečných létech, konkrétně 3. března 1943, narodil do židovské rodiny Raskinů synek Jef, nikdo netušil, o jak univerzálně nadané dítě se jedná. To se ukázalo o dvě desítky let později, kdy na univerzitě překypoval energií a zájmem o různé obory, což vyústilo v bakalářský titul z matematiky a fyziky, následovaný v roce 1967 magisterským titulem z informatiky.

Pikantní je, že původně chtěl studovat filozofii. A kdyby jen to. Jef Raskin se intenzivně věnoval hudbě, ba dokonce ji začal i studovat na University of California v San Diegu. Jenže brzy toho nechal a místo vlastního studia se věnoval výuce, kde dokázal skloubit tak rozdílné obory, jako jsou umění, fotografie a počítače.

Když se objevily první mikropočítače, neváhal, zakoupil si stavebnici Altairu, sestavil ji a zděsil si nad úrovní dokumentace k tomuto i dalším tehdejším strojům. Těžko říct, nad čím se vlastně zděsil, protože prakticky žádná dokumentace neexistovala, každopádně jej to motivovalo k založení firmy, který se psaním manuálů zabývala. Raskin mohl těžit ze svého univerzálního talentu, přehledu v oboru, který byl podepřen i důkladným studiem.