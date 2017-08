Výrobce sektů z bývalé NDR zažíval po pádu zdi těžké časy. Teď je jedničkou trhu a chystá expanzi do Česka | E15.cz

I tento podnik však nová doba málem zničila. Prodej se totiž mezi lety 1987 a 1990 dramaticky propadly z 15 milionu lahví na 1,8 milionu lahví.

"Byla to krutá doba, rozpadaly se distribuční kanály a navíc se k lidem dostávaly nové nápoje z dovozu," říká generální ředitel vinařství Christof Queisser s tím, že před pádem berlínské zdi byl sekt z Freyburgu podpultovým zbožím.

Hrozící krach závodu odvrátila až privatizece, kdy továrnu převzal její management. Značka změnila design a odbyt začal znovu narůstat. V roce 1993 dosáh deseti milionu lahví a následný rok oslavila stoleté výročí dalším tržním posílením.

"Zcela mimořádným byl pro Rotkäppchen rok 2002, tehdy podnik z Freyburgu koupil značky sektu Mumm a jeho výrobní závody v Eltville a Hochheimu. Tak vznikl takzvaný Velký německý dům ze sektu," připomíná produktová manažerka Kerstin Lindnerová.

A výrobci "Červené karkulky" se nákupy zalíbily. Ovládl bádenskou společnost Geldermann Privatsektkellerei, roku 2006 získal výrobce destilátů Eckes Spirituosen und Wein a poté i Blanchet, jedno z nejznámějších vín na německém trhu.

Produkce firmy úměrně narůstala. V loňském roce vinařství prodalo 178 milionů lahví sektu, téměř padesát milionů lahví lihovin, 20 milionů lahví vína a 24 milionů lahví nealkoholických nápojů při celkovém obratu 986 milionu eur. Při tržním podílu přes padesát procent je tak vinařství z Freyburgu dominantním hráčem na německém trhu a největším výrobcem sektů v Evropě.

Na vývoz ale díky domácí spotřebě zbývá jediné procento produkce. "Jsme konzervativní a nové trhy vybíráme velice pečlivě. Například ten v České republice sledujeme a vyhodnocujeme již patnáct let. Před dvěma lety jsme začali dovážet první lahve a nyní jsme zastoupeni v maloobchodních řetězcích v Česku," říká Lindnerová s tím, že firma již připravuje masivní předvánoční reklamní kampaň v tisku i televizích.

Vinařům z Rotkäppchen je ale jasné, že na českém trhu nebudou mít jednoduchou pozici. "Dominantní pozice Bohemia Sektu se v Česku jeví neotřesitelně, my žádný konkrétní krátkodobý prodejní cíl nemáme. Do patnácti let bychom ale byli rádi dvojkou na českém trhu šumivých nápojů a sektů s dvouciferných tržním podílem," plánuje generální ředitel Queisser.

Obtížné začátky firmy

Freyburgská výroba sektů Kloss und Foerster fungovala osmnáct let, když roku 1894 přišla rána. Německé vinařství prohrálo soud s francouzskou konkurencí z Remeše a přišlo o možnost používat název svého nejprodávanější značky šampaňského - Monoplol. Tehdy se v duchu červeného obalu zátky a hrdla láhve zrodilo jméno Rotkäppchen. S pohádkovou Červenou karkulkou ale nemá nic společného.

Vedení firmy si vyhodnocovalo i další evropské trhy, ten český jim nicméně vyšel nejpříznivěji.

"V Česku je pití sektu spojené se slavnostními událostmi, my bychom ho rádi dostali do každodenního života. V Polsku by to třeba možné nebylo. Tam panuje obrovská disproporce. Poláci pijí zejména jablečné víno. K významné události si koupí dražší sekt, ovšem jen sporadicky," uzavírá Queisser.