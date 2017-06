Jaderná elektrárna Černobyl: varovný odkaz | E15.cz

Havárie černobylské elektrárny před 31 lety znamenala zlom ve vnímání jaderné energie, dnešní Černobyl představuje především výnosný byznys. Cestovní kanceláře se předhání v tom, která dopraví do zapovězené zóny více turistů. Putování sem přesto stojí i za někdy až šestihodinové čekání na polsko-ukrajinských hranicích a i za to, že na Ukrajině potkáte častěji koňský povoz na dálnici jedoucí v protisměru než elementární angličtinou vybaveného domorodce nad pětadvacet let.