Turisté na Paříž nezanevřeli, přestože teroristická hrozba město postupně mění | E15.cz

Pařížané samozřejmě odmítají žít podle „pravidel teroristů“ a to samé dělají i turisté. Za první pololetí letošního roku navštívilo město 16,4 milionů turistů a to je vůbec nejvyšší počet za posledních deset let. Jenže život se přesto pod vlivem hrozeb změnil. Reportáž o tom přinesla francouzská verze zpravodajského webu The Local.

„Když jsem v kině, mám dnes tendenci nekupovat si místa těsně za vchodem a když jsem v restauraci, nesednu si nikam, abych byl zády k oknu. Necítím se v bezpečí, podvědomě se pořád bojím,“ říká Aurore Humezová (39). „Je to hrozné,“ dodává.

Pařížané, jak píše web The Local, jsou dnes naprosto zvyklí na bezpečnostní zábrany před koncertními sály a galeriemi či na betonové sloupy na chodnících a u škol. Ty mají zabránit parkování aut, ve kterých by mohly být výbušniny.

Běžnou součástí života jsou silně ozbrojení policisté a vojáci. Městská krajina je na některých místech doslova posetá ozbrojenci. Francie posílila armádu o 7000 lidí v rámci bezpečnostní protiteroristické operace Sentinelle.

Terčem útoků jsou v Paříži často právě policisté. Ti nosí neprůstřelné vesty a zbraně. Turisté se musí podrobit bezpečnostním prohlídkám ve významných budovách, v katedrále Notre-Dame či při návštěvě slavné Eiffelovy věže.

Američtí turisté, Jeff Stieritz (35) a jeho žena Lauren (33 let) byli v Paříži už před sedmi lety. I oni v současnosti zaregistrovali všude více policistů. „Někdy vás myšlenky na útoky přepadnou, ale cítíme se bezpečně, tohle není Blízký východ,“ řekla Lauren.

Pařížané jsou ovšem obzvlášť opatrní v metru. Plakáty a výzvy z reproduktorů cestující opakovaně vyzývají k ostražitosti a okamžitému nahlášení podezřelých tašek, baťohů a balíčků. V minulém roce bylo proto nahlášeno v metru 2600 takových „podezřelých věcí“, což je dvojnásobek čísla z roku 2014.