V Kladně tisknou unikátní náhrady kostí a kloubů

Výrobce zdravotnických prostředků ProSpon vyrábí ve svém objektu na kraji Kladna individuální náhrady všech lidských kloubů i částí kostí. Kromě toho nabízí nástroje pro operace zkřížených vazů nebo fixační prvky na zpevnění páteře. Nejdéle má v nabídce zevní fixatéry, tedy zjednodušeně řečeno kovové konstrukce, které drží pohromadě zlomenou kost, než se zhojí.

Zmíněná moskevská klinika je pro výrobce implantátů nejvýznamnějším zákazníkem. Kostní metastázy tu totiž vzhledem k celkově nižší úrovni zdravotní péče řeší častěji než na českých nebo jiných evropských klinikách. Voperovali tu už přes 2500 individuálních implantátů od ProSponu. A v Rusku má ProSpon i další klienty. V současnosti v této zemi realizuje až 15 procent prodejů. Už od roku 2000 tu má významného partnera a obchod se dál rozvíjí.

Unikáty pro Poláky

Český trh firmu s tímto zaměřením neuživí, polovina výrobků ProSponu jde proto na export. Odbyt roste například i v Polsku, kam kladenští stejně jako do Ruska vyvážejí implantáty pro onkologické pacienty. Pro polské kliniky už firma vyrobila několik unikátních náhrad, třeba 3D tiskem vytvořený implantát křížové kosti nebo kompletní náhradu kostí nohy od kotníku přes koleno až po kyčelní kloub. Do Francie zase ProSpon dodává pro několik tamních firem nástroje pro operace zkřížených vazů, které pak v sadě s vlastními šrouby Francouzi prodávají pod svou značkou.

„Proniknout na trh na Západě je velmi těžké,“ vysvětluje spolumajitel a ředitel ProSponu Zdeněk Čejka. Konkurence světových firem jako Johnson & Johnson, B. Braun, Implantcast nebo Wright je tvrdá. „Je v podstatě nemožné se tam dostat bez místního partnera,“ dodává Čejka.

Na východ

V místnosti vedle jeho kanceláře právě probíhají rozhovory s ukrajinskými obchodníky. „Zkoušíme se dostat mimo jiné i do Kazachstánu, Běloruska, Moldavska, dokonce do Abcházie. I tam potřebují pacienti endoprotézy. Východní trhy jsou teď pro nás zajímavější než trh v Evropské unii,“ dodává Čejka. Nejjasněji se teď ProSponu rýsuje nová spolupráce v Bělorusku.

„Na východ je to trochu snazší, Česká republika tam má dobré jméno. Vždy jsme pro ně byli kvalitnější částí východního bloku a ten dojem přetrvává. Západní konkurence je většinou dražší. U produktů pro onkologii je například dvakrát tak drahá než my, a přitom kvalita je přinejmenším srovnatelná,“ říká Čejka.

3D tisk zbořil hranice designu

Výhodou proti konkurenci je a bude pro firmu 3D tisk. Využívají 3D tiskárnu Concept Laser M2 Cusing, která tiskne z titanového prášku. Mají ji necelé dva roky a ostrý provoz se po řadě testů právě rozjíždí. Stroj stojí v dílnách, které samy o sobě vyprávějí příběh o rozvoji výroby. Vedle 3D tiskárny tu totiž pracují jak moderní CNC obráběcí stroje, tak stále potřebné a spolehlivé soustruhy staré desítky let.

„Během minulých tří let jsme do technologií investovali přes dvacet milionů korun,“ vypočítává Čejka, kromě 3D tiskárny to byly i další stroje. 3D tisk však jednoznačně vede. „Je to technologie, která nám přinesla tolik možností, že se nám o tom ani nezdálo,“ pochvaluje si novou technologii Čejka. Nadšení je vidět i na samotných konstruktérech, kteří s 3D tiskárnou pracují.

Naplno se 3D tisk využije například u individuálních zakázek, jako byla zmiňovaná náhrada křížové kosti. Může se ale uplatnit i u sériových výrobků, pokud u nich přinese něco nového. Design výrobků tisknutých 3D technologií nemá žádné limity.

Kouzelná jamka

Pro 3D tisk vyvinuli v ProSponu nový typ kloubní jamky kyčelního kloubu. Je výjimečná svou strukturou. Není totiž na povrchu hladká, ale pórovitá, a tak může na místo dobře prorůstat. Něco takového by klasickým obráběním nešlo. Na běžné výrobky se kvůli lepšímu prorůstání nanášejí porézní vrstvy z jiných materiálů, u kterých je ale určité riziko odtržení. Při 3D tisku přechází porézní struktura titanu plynule do plného materiálu a takové riziko tu nehrozí.

Rozpracovaných vývojových projektů má firma více. Ze 41 zaměstnanců je dnes šest konstruktérů, kteří pracují na novinkách. „Bez státní pomoci bychom si to opravdu nemohli dovolit,“ poznamenal Čejka. „Měli bychom konstruktérů bohužel jen polovinu a to by se samozřejmě odrazilo na nižší konkurenceschopnosti.“

Na své výzkumné a vývojové středisko dostala firma 17 milionů korun z operač- ního programu Podnikání a inovace. Vedení společnosti shání i další dotace na jednotlivé výzkumné projekty, na kterých spolupracuje s akademiky, mimo jiné s Českým vysokým učením technickým, Vysokou školou chemicko-technologickou, Akademií věd i s Univerzitou Karlovou.

Chytrá náhrada si poradí s infekcí

V Kladně teď pracují mimo jiné na chytré náhradě velkého kloubu. Endoprotéza bude mít uvnitř elektroniku a na sobě antibakteriální povlak, který dokáže na povel uvolnit antibiotika. „Měla by sama automaticky hlásit riziko infekce a lékaři by pak mohli aktivovat antibiotickou složku a včas zahájit léčbu,“ popisuje Čejka. „Už je připravená mikroelektronika, která bude umístěná uvnitř implantátu. Z ní povedou ven senzory, které budou sledovat parametry okolní tkáně,“ dodává.

Infekce na implantované protéze je komplikace, která se vyskytuje jen v několika procentech případů, stojí ale spoustu peněz, o potížích pro pacienta nemluvě. Proto když se dostane do protézy infekce, je nutné reagovat okamžitě. Jinak na ní bakterie vytvoří povlak a nezbývá než znovu operovat a implantát vyměnit. Chytrá endoprotéza má ambici těmto výměnám zabránit.

Další novinkou, kterou už několik pacientů nosí, jsou rostoucí náhrady kostí pro děti po rakovině. Aby se nemusel implantát několikrát vyměňovat, umožňuje prodloužení bez náročné operace. V ProSponu použili mechanismus, díky kterému se implantát prodlouží působením magnetického pole.

Prodloužená tradice

To, že úspěšný výrobce a exportér sídlí zrovna na kraji středočeského sedmdesátitisícového Kladna, je náhoda jen zčásti. V Kladně se vyráběly náhrady kloubů už za socialismu v závodu Poldi Kladno. Tam také Zdeněk Čejka začínal. Dílnu Poldi Chirurgie pak zprivatizoval její dlouholetý vedoucí Stanislav Beznoska a vytvořil z ní firmu Beznoska. Ta také dodnes kloubní náhrady vyrábí.

Ve stejné době založil Čejka s kolegou Ivanem Hrubým konkurenční firmu ProSpon. Kladno je tak městem endoprotéz, protože zde sídlí obě firmy, které se v Česku oboru kloubních náhrad věnují.

V roce 2013 začal ProSpon úzce spolupracovat s dalším výrobcem zdravotnických prostředků, firmou Medin z Nového Města na Moravě, od které nakonec odkoupil její ortopedickou divizi, firmu Medin Orthopaedics, dříve Walter Medica. V roce 2014 ohlásil celkové výnosy 66,5 milionu korun a ty dál stoupají. „Ne že bychom rostli o desítky procent, ale křivka je od roku 1992 bez výjimky rostoucí,“ říká Čejka.

Pro rozvíjející se firmu je klíčové sehnat zkušené konstruktéry a obráběče. To není snadné. „Zkušených a pracovitých lidí je na trhu práce velmi málo a sehnat je pro tak specifický obor je ještě těžší,“ tvrdí Čejka. O obor však pečuje katedra biomechaniky na pražském ČVUT. Mezi jejími absolventy našli lidé z vedení ProSponu několik dobrých konstruktérů a tak mohou být optimističtí.