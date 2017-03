Alex Monhartová: V Česku schopní designéři jsou, bohužel jich není mnoho

Jak se ze studentky filmové vědy stane autorka vlastní značky módy?

Alex: K batohům jsem se dostala přes Scholastiku (soukromá vzdělávací platforma nabízející kurzy designu) a výroba batohu byla má klauzurní práce. Musela jsem pro to využít tradičních materiálů, takže jsem použila slaměnou a ratanovou kostru, ze které jsem vyrobila multifunkční piknikový batůžek. Ratanová část se dala sundat a použít jako podložka na sezení. Nápad se ujal a obdržela jsem za něj první designérské ocenění. To byl prvotní impulz pro to, abych vyrobila batoh, jaký chci za použití luxusnějších materiálů. V současnosti je to kůže a nepromokavá textilie.

Když vaše kolekce zaznamenala úspěch, musela jste nějak prodat první kusy batohů. Jak se to povedlo?

A: První várku jsme představili na Prague Design Weeku, to bylo na podzim 2014.Tam jsem představila už tři druhy batohů, na základě čeho vznikly první objednávky. Jelikož to také bylo období před Vánocemi, vzniklo zde prvních asi třicet objednávek. Tehdy jsem batůžky ještě šila v ateliéru, ale ve chvíli, kdy už jsme zboží začali prodávat v obchodech, bylo nutné najít výrobce. Především proto, že klientela je náročnější a my chtěli batohy ze studentského projektu povýšit do profesionální úrovně.

Jak velký problém byl najít výrobce, který bude schopný váš požadavek splnit?

A: Výrobce, který pro nás batohy šije, jsme našli přes známé a návrháře, kteří nám o firmě referovali. V současnosti už pro nás vyrábí sériově, což je skvělé, mají dostatečné know-how, umí zpracovat kůži a perfektně šít, takže jsme velmi spokojení. Nyní jste se vrátili z cesty po Evropě, kdy jste v Berlíně, Paříži a Londýně navštěvovali veletrhy.

Jak moc je takový způsob propagace důležitý a co vám přinesl?

A: S Danem si dobře uvědomujeme, že českých zákazníků není nekonečno a zároveň věříme, že jak design, tak výroba a jméno nám pomůže uspět i v zahraniční konkurenci. V segmentu malých batohů a dané cenové hladině, ve které se pohybujeme, zas tak velká konkurence není, takže i to je důvod, proč má smysl jezdit na zahraniční veletrhy

Daniel: I z finančního pohledu nejsme v současnosti schopní přicházet každého půl roku s novým designem, jako velké značky. Rozhodli jsme se tak vytvořit takový model batohu, který může zůstat ve výrobě několik sezon po sobě. Protože se ale jedná o exkluzivní zboží, je nám jasné, že v Česku není trh pro to, abychom zde prodávali šest let stejný model, protože by se zákazníci brzy nasytili. V současnosti je fajn, že se o Alex mluví, nicméně až po nějaké třetí, čtvrté návštěvě veletrhu začnou odběratelé reagovat

Soustředíte se tak nyní spíše na český trh, nebo ten zahraniční?

D: V současnosti cítíme, že je pro nás český trh nesmírně důležitý, ale zároveň už máme první obchody v Hamburku a Berlíně, kde se naše zboží prodává. To nám může pomoci rozšířit síť po Evropě. Je tedy nesmírně důležité přemýšlet dopředu, abyste zaprvé stihli pokrýt objednávky a zadruhé nepromarnili šanci dostat se na zahraniční trhy.

Situace v českém prostředí je pro nás jednodušší, obchodníci značku Alexmonhart znají, dokážeme se lépe dohodnout, protože obchody už vědí, jakému zákazníkovi náš produkt prodat. Zatímco zahraniční prodejci na nás na veletrhu mají třeba minutu, během které je musíme přesvědčit. O designu se přesvědčí okamžitě, těžší je pak zájemce přesvědčit o kvalitě produktu. Což by samozřejmě bylo jednodušší, kdybychom byli třeba značka z Paříže.

Pokud by se Vám tedy nyní z veletrhů sešlo více objednávek, jak rychle by dokázala výroba zareagovat?

D: S továrnou jsme v neustálém kontaktu a řešíme to. Obzvlášť nyní po veletrzích jsme je museli upozornit, že je možné, že budeme objednávat stovky batohů na sklad, na což oni musí být připraveni a nechávají si dostatečnou rezervu v produkci. Ta firma vyrábí kabelky i pro velké italské značky, takže jsou zvyklí reagovat na změny ve výrobě.

Jak jste nyní schopní u tak mladé značky odhadnout, kolik kusů nechat vyrobit?

D: V tomto aspektu je to čistý risk. Samozřejmě se řídíme podle prodejů z minulého roku a připočteme k tomu očekávání, které na daný rok máme. V současnosti počítáme s tím, že budou naše prodeje stoupat. Také víme, že pokud máme batohy skladem, tak je větší šance, že u nás zákazník nakoupí. V době, kdy si večeři přes internet pořídíte za deset minut, není možné čekat na doručení batohu pět týdnů.

Zmínili jste, že v současnosti vyrábíte tři modely batohů. Plánujete nabídku rozšířit?

A: Ano, je to i z toho důvodu, abychom splnili očekávání zahraničních veletrhů, kam vždy jedete s novou kolekcí. Ty budeme pojímat tematicky, vždy se budou vázat k nějakému tématu, která ale nyní nemůžeme prozradit. Zároveň chceme rozšiřovat náš sortiment v rámci spolupráce s dalšími značkami.

D: Je to tak, že rozhodně nepřemýšlíme pouze v rámci batohů, cítíme, že potenciál je i jinde. A to například od zákazníků, kteří k nám chodí a zmíní se o něčem, co jim chybí. Zpětná vazba je velmi důležitá a Alex inspiruje k tomu, co dál vytvářet.

Jak vůbec vypadá český trh s mladými značkami, jako je ta vaše?

A: Určitě takové jsou, ačkoliv jich není moc. Je velmi těžké, a především finančně náročné, vytvářet vlastní kolekce. Například u značek, které vytváří oblečení, je to velmi náročné, protože musí svou nabídku často obměňovat. Ale to, že jsme například spolupracovali se Sofyí Samarevou dokazuje, že u nás schopní designéři i značky jsou. Navíc jsme propojili české designéry s českou výrobou, protože jsme vytvářeli klobouky v Tonaku.

Alexmonhart se rozhodla expandovat na velké západní trhy, nebylo by však snazší zkusit se dostat do zemí jako je Slovensko, Maďarsko nebo Rumunsko?

D: Určitě není na východních trzích tak nízká životní úroveň, jak si možná mnozí myslí, ale zároveň ani u nás zatím nemá módní byznys vytvořenou strukturu ze značek, návrhářů, showroomů a podobně. Pro nás je tak jednodušší vejít na trh, který už je nějak utvořený, existují zde lidé, jejichž prací je podobné zboží poptávat a vyhledávat, což nám dodává jistotu a také kredit. V Rumunsku nebo Bulharsku veletrhy neexistují, znamenalo by to tak pro nás sbalit si batohy a projet danou zemi křížem krážem. To by se sice mohlo vyplatit, ale riziko je tak velké, že si ho nyní nemůžeme dovolit. V současnosti místní trhy nejsou tak průhledné.

Aby firma uspěla a mohla si dovolit prodávat hned od začátku zboží s určitou cenovkou, musí svůj úspěch postavit na značce. Jak se vám to podařilo?

D: Alex dala značce své jméno, svůj první produkt vyrobila pečlivě a tak hned první prodaná várka batohů šířila o značce dobré povědomí. Od té doby se snažíme vyrábět produkt dobře, aby se mezi lidmi šířila jen dobrá zkušenost, což je na lokální úrovni to nejvíc, co vám může pomoci. Navíc je naše klientela poměrně mladá, takže samozřejmě využíváme sociální sítě, především Facebook a Instagram, kde pro ně vytváříme speciální obsah.

A: Dále jsme v minulém roce v našem showroomu pořádali velké množství akcí, aby nás naši zákazníci poznali osobně a zvykli si za námi chodit.

Co považujete při rozjezdu podobného druhu podnikání za důležité?

D: Asi nikdy to nebude tak, že přijdete s nějakým nápadem nakresleným na papíře, případně třeba jedním vyrobeným kusem na výstavu, a až u vás všichni váš produkt nakoupí, začnete řešit jeho výrobu. Ze začátku je v podstatě nutné investovat do první várky zboží, která vás bude určitou částku stát, a risknout to, že ji prodáte. Není ale nutné přemýšlet hned v tisících kusů.

My jsme začali s třiceti kusy a postupně objem zvětšovali, tenhle postupný růst byl pro nás na začátku důležitý. A pokud někdo nemá nyní dostatek financí na prvních několik kusů, tak by měl své podnikání ještě zvážit, protože v budoucnu ho čekají těžší zkoušky.

A: Dalším důležitým krokem bylo to, že jsme otevřeli vlastní showroom. První dva tři měsíce byly těžké, pronájem takového prostoru není levný. Ale věříme, že se nám to zpětně několikrát vrátilo, lidé si za námi zvykli chodit. Obzvlášť u luxusního zboží je osobní kontakt velmi důležitý.

V čem je prodej po internetu o tolik komplikovanější?

A: Například velký problém je, aby zboží na fotografiích vypadalo dobře, což při návštěvě obchodu odpadá. Batohy jsou vyrobené z příjemných materiálů a vy to musíte na fotku přenést. Takže i tehdy zjistíte, že je dobré si připlatit například za fotografa, který má zkušenosti s podobným focením. ¨

Kam nyní putují finanční prostředky, které jste vydělali?

D: Nyní určitě zpět do výroby, a to i s ohledem na naši expanzi do zahraničí. Není nic horšího, než když se zákazníkovi něco líbí, ale nesplní to jeho očekávání. Chceme za stejnou cenu udělat náš produkt ještě lepší, propracovanější a lákavější. Stále tak pracujeme na dobré pověsti naší značky, věříme, že je to pro lidi víc, než reklama na Facebooku. I když i reklamu samozřejmě používáme, snažíme se díky ní vyskočit z jakési pražské bubliny, ve které nám přijde většina místních designérů uzavřena.