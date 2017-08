Až Babiš ovládne vnitro, s policií si to vyřídí, tvrdí politolog Doležal | E15.cz

Čekal jste, že policie požádá Poslaneckou sněmovnu o vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání?



Otázka nebyla, zda to udělá, ale kdy to udělá. Celý případ nešlo dost dobře zamést pod koberec, protože ho jistilo vyšetřování Evropského úřadu proti podvodům (OLAF). Šlo ho ovšem odkládat a odkládat, až už bude pozdě. Nemyslím si, že by o to - tedy aspoň policii – zrovna šlo. A taky se to, jak se zdá, úplně nepovedlo.

Ovlivní žádost vyšetřovatelů a případné obvinění Babiše a Faltýnka z dotačního podvodu výsledek podzimních voleb?

Jakýsi vliv to asi mít bude. Známý slogan „Všici kradnú“ by se mohl postupem času samovolně proměnit ve slogan „Všici kradnú, i Andrej Babiš“. Pro lidi, kteří jdou k urnám, ovšem není důležité, aby věděli, koho nevolit, ale koho volit. A jsem trochu skeptický, zda a jak právě do toho, koho volit, vznese tahle aféra jasno.

Což souvisí s další věcí: problém s dotacemi pro Čapí hnízdo je významný, ale vlastně druhořadý. Základní věc je, že u nás vznikl a získal veřejnou podporu politický útvar, který je zároveň obří koncern, silné politické uskupení a mohutné mediální impérium. A že pod heslem očisty společnosti usiluje o vytvoření policejního a prokurátorského státu. Což by bylo špatné, i kdyby Čapího hnízda nebylo. Zdá se, že se to zatím nepodařilo dovést do konce. Rozhodnou ovšem voliči koncem října.



Je možné, že až ANO vyhraje volby a obsadí ministerstvo vnitra čekají policii personální změny?

Proboha! To není možné, to je jisté.