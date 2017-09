Babiš je pro mě nevinný, možná jsem ho zradil, říká europoslanec ANO Telička | E15.cz

Telička zároveň ale tvrdí, že s favoritem voleb z 95 % souhlasí. Jak to jde dohromady a proč opatrně připouští zradu na Babišův účet? Telička mluvil také o své další budoucnosti v hnutí. Pro europoslance bude důležité hlavně to, jak se ANO zachová po volbách.

Co by mohlo být překážkou v další spolupráci? Je pro Teličku Babiš přijatelný jako premiér, i když bude čelit trestnímu stíhání? A plakáty kterého politického hnutí by nejradši posprejoval?

