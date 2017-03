Babiš: Kalousek dělá beranidlo pro ČSSD za podpory komunistů

„Srabáctví“ a „pohrdání parlamentní demokracií“. I takovou kritiku schytal vicepremiér Andrej Babiš (ANO) od šéfa TOP 09 Miroslava Kalouska a jeho lidí za to, že ve středu nedorazil do Sněmovny. Poslanci tu přitom řešili Babišův majetek a vyzvali ho, ať do konce dubna objasní dohady kolem jeho dluhopisů. Šéf ANO vysvětluje, proč byl raději na jihu Čech u studentů a stavby dálnice.

Co říkáte na Kalouskovu kritiku?

Ne, to není pravda. Chtěl jsem dorazit, žádal jsem kolegy ve Sněmovně prostřednictvím pana Faltýnka (předsedy poslanců ANO, pozn. red.) v 10:30, aby mi bylo umožněno vystoupit v 17 hodin. Byl jsem na dlouhodobě plánovaném výjezdu v Jihočeském kraji. Já bych to v pohodě stihl na 16 hodin, oni odhlasovali, že tam nemám přijít. Absolutně to odmítám, nebylo to žádné pohrdání.

Chtěl jsem vystoupit. Následně jsem požádal pana Faltýnka, aby přečetl můj projev, který jsem tam chtěl přednést. Je zajímavé, že i komunisti podporují Kalouska. Je to jednotná protibabišovská fronta ve Sněmovně, která se tady vytvořila. Náš koaliční partner dokonce navrhuje do usnesení, aby mě pan premiér odvolal, když se nevyjádřím. Přitom já jsem se k tomu vyjádřil x krát.

Jaký byl přesně váš program na jihu Čech?

Začínal jsem ráno od 7:45 ohledně druhé vlny elektronické evidence tržeb (EET). Navštívil jsem prodejny, obchodní centrum. Následně jsem byl na vysoké škole v Českých Budějovicích a právě na otvírání D3 jsme intenzivně komunikovali se Sněmovnou a byli jsme připraveni okamžitě přijet. Na to je dost svědků, to bylo i nahráno na kameru.

Jak vůbec vnímáte to, že Miroslav Kalousek prosadil na jednání Sněmovny bod s názvem „Daňové podvody ministra financí“?

Považuji to za skandální. Samozřejmě říkám, že ten bod, když se prosadil, že to jsou podvody ministra financí Kalouska. Na to sepsal protikorupční nadační fond knížku – jsou tam všechny jeho kauzy za posledních 20 let od padáků, přes CASA, gripeny, ekologickou zakázku, kde chtěli ukrást desítky miliard. Občané vědí, kdo je to pan Kalousek, který prodražil církevní restituce o 54 miliard, který zadlužil naši zemi o 670 miliard.

Kritika však mířila především na vás za korunové dluhopisy.

Nejhorší na tom je, že všechny věci, které mi oni vytýkají, se staly před 10 lety nebo před dlouhou dobou, kdy jsem byl podnikatel. Já jsem podnikal podle zákonů. U dluhopisů udělal pan Kalousek špatný zákon pro někoho – asi pro jeho kámoše. Ale teď to nechce zdanit a já jsem zdanění navrhoval. Na to je třeba být těch 20 let v politice, jako jsou pan Sobotka a pan Kalousek, aby na mě takto cynicky a pokrytecky útočili. Přitom oni mohou za to, že se ty dluhopisy nezdaňují.

Nebyli pro zdanění, za které mě kritizují. To je skutečně neuvěřitelné. Jsem jediný politik, který za posledních 20 let všechna daňová přiznání, je to v tom ověření příjmů. Proč je nezveřejní i pan Kalousek a pan Sobotka? Jaké měli příjmy, kolik zaplatili daní?

Kalousek se Sobotkou se dle vás proti vám spojili?

Je to dnes nová koalice. Dnes dělá Kalousek beranidlo pro ČSSD, podporují ho komunisté i KDU-ČSL. Máme ve Sněmovně hodně zákonů, které se nestíhají a je třeba je projednat. Ale znovu tam máme aféru po Čapích hnízdech, což byla stejná pseudokauza, velice dobře organizovaná. A i když ty lži vyvrátím, tak jsou opakované, protože to nikdo nechce slyšet.

Jsem přesvědčen, že jako fyzická osoba jsem tady zaplatil nejvíc daní – za posledních 10 let 350 milionů. Vždy jsem měl firmy v Čechách, dividendy jsem tahal do Čech. Mě nikdo nemůže ani v rámci podnikání něco vyčítat. A už vůbec ne v politice. Jako politik a ministr mám dobré výsledky, mnohem lepší, než tihle dva pánové, kteří tady nadělali dluhy za 1070 miliard.

Co říkáte na usnesení Sněmovny, kdy Sněmovna žádá, abyste věrohodně vysvětlil své příjmy na nákup korunových dluhopisů Agrofertu?

Já jsem je vysvětlil už asi desetkrát. Tady jsou ta dvě ověření mých příjmů (ukazuje je – pozn red.). Já jsem to zveřejnil na Facebooku, na Twitteru, v médiích a jednoznačně to potvrdilo, že jsem měl dostatek příjmů na nákup dluhopisů. Vyvrátil jsem lži, že jsem na to neměl peníze. Panu premiérovi jsem napsal dva dopisy – 20. února, kde velice podrobně mluvím o dluhopisech.

13. března jsem napsal další dopis. Sněmovna ode mě chce, co už jsem udělal. Pošlu jim to znovu. Abych vyvrátil „vážná podezření“ z daňových úniků? To je lež pana Kalouska. Transakce proběhly podle zákona. Ale jsme tam, kde jsme byli v roce 2013. Systém na mě útočí a snaží se mě poškodit. Je to stejné jako s kauzou lex Babiš nebo Čapí hnízdo a další věci.

Sněmovna požádala premiéra Sobotku, aby v případě toho, že vše nevysvětlíte, vyvodil důsledky. Není řečeno jaké. Jak vidíte toto a to, že jste dostal čas vše vysvětlit do 30. dubna 2017?

To byl návrh KDU-ČSL – také překvapující, že jsme v koalici a na mě také KDU-ČSL útočí, to je novum. Doposud to byla ČSSD. Celý víkend na mě útočili, že jsem oligarcha, ohrožení demokracie, že jsem cizopasná rostlina, fíkus. A že tuneluju demokracii, jak říkal pan Bělobrádek. Já samozřejmě se k tomu vyjádřím v rámci té lhůty – do 30. dubna se k tomu písemně vyjádřím, aby neřekli, že pohrdám Sněmovnou. A já chápu, že dnes ve Sněmovně to většina stran využívá, je to moderní, kopat do mě.