Birke (ČSSD): Dá se čekat, že naším kandidátem bude Zeman

První místopředseda strany Milan Chovanec ve svém projevu během sjezdu uvedl, že ČSSD je v křeči a dopouští se chyb. Máte pocit, že sjezd, jak proběhl, straně pomůže?

Bezesporu. Sjezd se vypořádal s jednou ze zásadních otázek a to je otázka personální. Tím bychom se měli vrátit zpátky na zem, začít racionálně uvažovat a vrhnout se do práce. Jestli něco hýbalo sjezdem, tak to byly emoce spojené s personálními věcmi. Proto strana asi byla trochu nervózní. A naším úkolem, tedy nového vedení, je teď stranu a její členy zvednout a dát jim motivaci vítězit. Souhlasím s Milanem Chovancem, a proto jsem se společně s ním a předsedou Sobotkou postavil do čela, abychom straně pomohli.

Podle Bohuslava Sobotky za neúspěchem ČSSD v krajských volbách stály hlavně krajské a regionální stranické struktury. Ta slova vyvolala mezi delegáty velkou diskuzi. Jak vidíte poměr zavinění mezi celostátní politikou a regiony vy jako starosta Náchoda?

Byl jsem součástí krajských voleb. Na královéhradecké kandidátce jsem sice byl na nevolitelném místě, ale díky preferenčním hlasům jsem vyskočil do krajského zastupitelstva. Takže mně se to přece jenom těžko hodnotí. Pro mě to byly šesté volby v řadě, ve kterých jsem díky sociální demokracii uspěl. Podle mého názoru už loni na podzim chyběl ČSSD náboj, vůle vítězit. To je něco, co se letos nesmí opakovat. Nemyslím si, že to byl jenom problém regionů, byl to určitě i problém centrály. Ale po bitvě je každý generál. Potřebujeme vůli vítězit. A já jsem tady od toho, aby se chyby, které se staly loni, rok poté neopakovaly.

Netrpí sociální demokraté únavou, jak také na sjezdu zaznělo?

Sociální demokracie je tady 139 let a já nemám pocit, že je unavená. Možná jí teď není úplně dobře. Ale to jsme za těch 139 let zažili tolikrát a zvládli jsme to vždycky a zvládneme to i teď.

Na co by se podle vás měla ČSSD zejména soustředit?

Kromě vůle vítězit, o níž jsme mluvili, je podle mě zásadní vrátit volbám obsah. To znamená postavit souboj na pravicové a levicové polarizaci. My jsme tradiční levicovou stranou, sociální demokracie taková je a vždycky byla. A je nejsilnější tradiční stranou v zemi. Musíme vrátit do hry levicová témata, vrátit se zpátky k našim tradičním voličům, což jsou zaměstnanci, rodiny s dětmi a senioři. To jsou voliči, kteří od nás odešli, a my je musíme oslovit, aby nám začali zase rozumět tak, jak nám rozuměli dříve. Zadruhé jim musíme nabídnout témata, která je osloví. Která jim vrátí vůli, a hlavně ochotu nás znovu volit. Jedním z těch témat zcela určitě bude progresivní daň. Je otázka, kde bude hranice, nad níž přijde vyšší zdanění. To by mělo být ještě předmětem diskuze. Já jsem zastáncem toho, aby to bylo více než 50 tisíc hrubého měsíčně.

Vaše snaha vykolíkovat před volbami pravo-levé hřiště je zřetelná. Přistoupí na to ale Andrej Babiš? Zatím se mu do pravo-levého boje moc nechce, označuje ho za klišé.

Nepřistoupí a mně je to úplně jedno. Mě nezajímá, co udělá Andrej Babiš. Fakt mě to nezajímá. Andrej Babiš není můj cílový volič. Hnutí ANO je pro mě v tuto chvíli pouze politický soupeř stejně jako každá jiná strana, která s námi půjde do volebního klání. Já chápu, že se panu Babišovi nechce přiznat barvu. Ale jedna věc by mě zajímala – jak vysvětlí, že jeho první místopředseda Faltýnek zcela jednoznačně veřejně prohlásil, že hnutí je připraveno vládnout s ODS. To je podle mě jasná deklarace toho, že oni půjdou doprava.

Říkáte, že vás nezajímá, co bude dělat Andrej Babiš. Nezajímá vás ani jeho politický marketing, jeho metody, schopnost oslovit voliče?

To určitě ano. Musím uznat, že on je dneska hotový profesionální politik. Jakkoli se snaží tvářit, že to tak není. Je profesionální politik se špičkovým politickým marketingem. A je pravda, že sociální demokracie v otázce poltického marketingu a snahy dostat zpět do politiky ideje a obsah trošku zaváhala. Babišův dobře namazaný marketingový stroj je určitě věc, kterou budeme chtít vyrovnat. Nejen vyrovnat, budeme chtít být lepší než oni.

Jednáte s americkou agenturou STG, která pomáhala Baracku Obamovi i Hillary Clintonové. Někteří delegáti to zjevně nesli nelibě, mluvili o zbytečném plýtvání penězi. Jak se na to díváte vy?

Jakýkoli cizí prvek v kampani vždycky vyvolává emoce – negativní i pozitivní. Tak to prostě je. Mě to tedy nechává v zásadě v klidu. V tuto chvíli směřujeme k nějaké dohodě, ale domluveni ještě nejsme. Oni jsou opravdu velmi úspěšní, jsou to špičkoví profesionálové. Já jsem s nimi několikrát jednal, v tuto chvíli spíš hledáme průsečíky a oblasti, kde by nám byli nějak nápomocni. Zcela určitě se ale nebude opakovat spolupráce ve stylu období před deseti lety (před volbami v roce 2006 utratila ČSSD pod vedením Jiřího Paroubka za volební kampaň vedenou americkými poradci zhruba 300 milionů korun – pozn. aut.). Bavíme se o úplně jiném rozpočtu už proto, že tady máme zákonný limit 90 milionů korun. Já ho chci nejen dodržet, ale chci být ještě levnější.

Nebylo chybou, když Bohuslav Sobotka označil bohumínské usnesení, které ČSSD zakazuje spolupráci s komunisty, za vyhaslé? Nemělo se to stát alespoň vedlejším tématem sjezdu?

Bohumínské usnesení je prostě mrtvola.

Vidíte to tedy stejně jako Sobotka?

Určitě. To usnesení je mrtvé, jen se vždycky vytáhne, když se to hodí. Podle mě je to hrozně stará věc. Vidím to stejně jako předseda strany. V tuhle chvíli to nikdo neřeší.

Miloš Zeman se bude znovu ucházet o prezidentskou funkci. Vedení ČSSD na to nemá jednotný názor, ale zeptám se vás osobně: Jste rád?

Osobně jsem velmi rád. Miloš Zeman je persona, je to jeden z nejvýznamnějších politiků naší novodobé éry po roce 1989. Zcela určitě díky jeho účasti bude kampaň velmi barvitá a zajímavá.

Takže nevěříte tomu, že Miloš Zeman kampaň nepovede, nebude se účastnit diskuzí a nebude útočit na své oponenty, jak slíbil ve svém projevu?

To si vůbec nedokážu představit. Jak znám Miloše Zemana, ten se na to těší, jak bude potírat své protivníky. Miloš Zeman velmi rád chodí mezi lidi. Nedokážu si představit, že by to nedělal. Uznávám elity, úřady a autority a jako starosta města mám respekt k úřadu prezidenta republiky. S Milošem Zemanem máme přátelský vztah, známe se, mám tu čest si tykat s prezidentem republiky. Nevídáme se často, vidíme se jednou za rok, když přijede do Královéhradeckého kraje. Ale je pravda, že se mnou rád hovoří, asi proto, že se rád setká s člověkem, který dobře řídí město. On říká, že starostové jsou solí této země. Pokud jde o názor vedení ČSSD, ve straně nemáme na téma prezidentské volby zcela jednotný názor, proto bychom měli dát všem členům šanci, ať v referendu vyberou našeho kandidáta. No a pokud to vyhraje v referendu Miloš Zeman, je potřeba, abychom to ctili.

Předpokládáte, že stranické referendum vyhraje Miloš Zeman?

Dá se to očekávat, pokud nebude silnější kandidát. Já ho nevidím.

Není známkou slabosti vedení, že nedokáže straníkům alespoň něco doporučit, když už nechce přímo rozhodnout, jak se k prezidentské volbě postavit?

Jednotliví straníci o tom budou nepochybně diskutovat a budou se samozřejmě ptát i vedení tak, jako se vy ptáte mě – na osobní názor. Milan Chovanec se dokonce vyjádřil tak, že jeho hlas má Miloš Zeman jistý. Já to v tuto chvíli takhle natvrdo říct nechci, protože ještě nevím, kdo bude kandidovat. Vím jen o dvou kandidátech, kteří mají nějakou relevanci, počkám si na další nominace, které také zahrneme do referenda. Myslím, že se budeme vyjadřovat srozumitelně.

Jak se projeví souběh sněmovní a prezidentské kampaně, které se nejpozději během léta nevyhnutelně protnou?

Nevím. Zatím nemám sestavený kompletní volební tým. Až bude, tak tohle bude jedno z prvních velkých témat, která chci hned položit na stůl. Trochu jsem o tom přemýšlel, ale v tuto chvíli upřímně a na rovinu říkám, že na to odpovědět nedokážu.