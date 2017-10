Bojím se o Česko po volbách, musíme zastavit Okamuru a komunisty, říká europoslanec za ANO | E15.cz

U hnutí ANO stál od jeho počátku, podílel se na jeho programu do evropských voleb a stejně tak na podobě koaliční smlouvy. Od té doby se ale hodně změnilo. Hnutí ANO, které vede Andrej Babiš, už není podle českého europoslance Petra Ježka takové jako na začátku, a on za něj proto nebude v příštích volbách do Evropského parlamentu kandidovat. „Obávám se, že se na Česko valí velké problémy, a počkám, co bude po volbách,“ říká v rozhovoru pro INFO.CZ jen těsně poté, co jeho kolega, také europoslanec, Pavel Telička kvůli názorovým neshodám od ANO odešel.

V minulosti jste Pavla Teličku v jeho kritických postojích vůči hnutí ANO a Andreji Babišovi vždy podporoval. Připojíte se k jeho rozhodnutí rozvázat spolupráci s ANO?

S Pavlem Teličkou se dlouhodobě shodneme na hodnocení situace, také jsme ji spolu průběžně konzultovali, ale lišíme se teď v tom, jak se k ní dál stavět. Stalo se, co se stalo, já v tuto chvíli nechci říct, že končím. Obávám se totiž, že se na Českou republiku valí velké problémy, a počkám, co bude po volbách. Budu se snažit dělat maximum pro to, aby to, co po parlamentních volbách přijde, bylo pro Česko co nejméně bolestné. A aby prezidentské dopadly dobře.

Jak to myslíte?

V příštích volbách do Evropského parlamentu nebudu kandidovat za hnutí ANO, není to možné kvůli podobě, do které hnutí uzrálo. A také proto, že jsme spolu s Pavlem Teličkou stáli při jeho začátcích, tak si myslím, že je třeba udělat maximum pro jeho korekci. Pokud se budou komplikovat povolební jednání, pozorovatelé nevylučují možnost spolupráce hnutí ANO s extremistickými subjekty. A tomu bychom se měli snažit zabránit.

Na tom jste se Pavlem Teličkou shodli?

Na představách o vývoji ČR se určitě shodneme. Ale situace se teď zkomplikovala tím, že Andrej Babiš řekl veřejně, o čem si psal s Pavlem Teličkou. Došlo teď k rozluce. Podle mě by bylo optimální, kdybychom si po volbách spolu s Pavlem Teličkou a Andrejem Babišem sedli a pohovořili nejen o budoucnosti včetně případného ukončení spolupráce, ale zejména o tom, co je i z evropského hlediska pro ČR špatně a snažili se vývoj korigovat a odvádět ho od nešťastných řešení.

Kdy jste se začali s hnutím ANO názorově rozcházet?

S Pavlem Teličkou jsme začínali spolupracovat s hnutím ANO v době, kdy se jeho preference pohybovaly kolem 1,5 %. ANO se tehdy rýsovalo jako proevropské středové až středopravé hnutí. Měli jsme oba možnost napsat volební program hnutí do Evropského parlamentu, podílel jsem se na jednání o koaliční smlouvě v evropské, zahraniční a bezpečnostní oblasti. Profil hnutí nám vyhovoval.

Po zvolení do Evropského parlamentu jsme se ponořili do práce a časem jsme začali mít pocit, že přinejmenším ve verbální rovině dochází k odklonu od tohoto profilu a mimo jiné k vymezování se vůči EU. Zdůrazňuji především ve verbální rovině, protože ministři za ANO byli hodnoceni pozitivně při jejich působení v Radách EU, a to i nezávislými pozorovateli. Ve vládě si podle mě také vedli dobře.

Pak se k tomu začaly přidávat určité kauzy, například uniklá nahrávka Andreje Babiše s novinářem ze skupiny MAFRA. S Pavlem Teličkou jsme tehdy Andreje Babiše oslovili mailem a pak s ním i hovořili. Šlo především o téma vlastnictví médií, prezidentské volby, ukončení vládní krize a směřování hnutí.

Něco z toho se od té doby povedlo vyřešit, něco zůstalo otevřené. Pak přišla žádost Policie ČR o vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání kvůli Čapímu hnízdu. Opět jsme se s Pavlem Teličkou obrátili na Andreje Babiše a doporučovali jsme mu, aby v této situaci neaspiroval na funkci předsedy vlády. Po celou dobu jsme řešili základní otázku - do kdy má smysl snažit se hnutí korigovat.

Kde leží ona míra únosnosti?

Až nastane moment, kdy se ukáže, že další snaha je marná.

Můžete být konkrétní a uvést příklad, kdy by to už bylo za hranou?

Třeba kdyby hnutí ANO podpořilo prezidenta Zemana v jeho další kandidatuře na Hrad, nebo šlo po volbách do koalice s Tomiem Okamurou nebo KSČM. V takovou chvíli bychom věděli, že je konec a že už to nemá dál smysl, že jsme udělali maximum, ale prostě to nejde.

Vzhledem k tomu, že se Pavel Telička s hnutím ANO rozešel, ale vy ne, míra únosnosti musela být u vás rozdílná. Kdy jste se v tomto začali vzdalovat?

Pavel Telička v určitý moment napsal Andreji Babišovi a dohodli se, že po volbách budou hovořit o tom, že kolega Telička ukončí spolupráci s ANO. Únosnost u něj už tedy přesáhla onu míru. Já jsem byl pořád spíše pro to, abychom to udělali, pokud by nastal nějaký velký a jasný třesk, kdy by už nešlo nic dělat. Pavel Telička mě o svém kroku informoval a probírali jsme ho. Abych to ale nějak shrnul: vnímáme stejný problém, ale odlišně to vidíme v tom, jak se k němu v této fázi postavit.

Pan Telička se zatím veřejně nevyjádřil k tomu, zda zůstane i po rozchodu s hnutím ANO, za které byl zvolen, v Evropském parlamentu. Andrej Babiš ale redakci INFO.CZ napsal, že nemá informace o tom, že by se Pavel Telička chystal rezignovat. Je správné, aby Pavel Telička nesložil mandát?

Volební zákon taxativně určuje, jak poslanec přichází o mandát, a určitě tam není to, že se rozejde s politickou stranou nebo hnutím, za které byl zvolen.

Já se ptám na to, jestli by to neměl udělat sám pan Telička.

Nechci mluvit za Pavla Teličku, on to jistě za sebe vysvětlí sám. Řeknu to proto takto: Pavel Telička určitě není tím, kdo se odchýlil od programu ANO a kdo by byl obviněn Policií ČR. Navíc v Evropském parlamentu vykonává takovou činnost, že si nedovedu představit, že by ji byl někdo jiný schopen lépe naplnit.