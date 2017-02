Bystrzycki o půjčkách: Kamali je sázka na bezpečnost

Už podruhé rebrandujete mikropůjčku - kam s ní míříte a kdy tam budete?

Máme zájem s novými produkty expandovat do zemí, kde už skupina Home Credit je. A proto chceme, aby do budoucna každá nová značka měla od začátku mezinárodní potenciál z hlediska toho, jak se vyslovuje a píše. Před expanzí je však nutné produkt i značku důkladně otestovat. V případě Kamali bylo například nutné se vyhnout obecným slovům typu „půjčka“, která se obtížně registrují a která taky třeba prodražují online komunikaci.

Co název Kamali vlastně znamená? Má nějaký vztah k Česku? Není rebranding jen důvodem pro udržení jakéhosi "drajvu a zdání", že jde o něco nového na trhu?

Dosavadní jméno a tonalita značky podle našich zjištění bohužel nedoručovala lidem správně informaci, že se jedná o nejen daleko levnější, ale především dramaticky bezpečnější krátkodobou půjčku. Proto jsme se rozhodli to změnit a pak jsme hledali slovo, které funguje ve všech světových jazycích. A jistým bonusem je i to, že se současně stejně píše i vyslovuje. Jedná se o existující slovo, respektive jméno, a pochází ze starořecké mytologie. Jde se o jakéhosi ochránce. A také naše půjčka Kamali je takovým ochráncem všech, kdo potřebují krátkodobou půjčku. Jednak nepůjčí nikomu, kdo nesplňuje naše přísná kritéria bezpečného úvěrování, jednak je mnohem bezpečnější pro ty, kdo si půjčují.

V čem je ten hlavní rozdíl, proč je bezpečnější?

Krátkodobá půjčka může být nebezpečná proto, že ji člověk vnímá jako tak malou, že mu přece nemůže způsobit žádné problémy. Jenže často opak bývá pravdou. Zákazník se dostane do potíží, a najednou před sebou posouvá dluh, který se nezmenšuje, protože hradí jen poplatky a neumořuje jistinu. U Kamali se i při odkladu vždy umořuje i část dluhu. Pro případ nějakých větších problémů, které odklad a splacení části dluhu neřeší, což může být například nemoc nebo nějaká nehoda, zase existuje služba bezpečná splátka.

Jak se fungování (nové změny) v Kamali shodují/inspirují se zkušenostmi se Zonky?

Popravdě moc ne, jedná se o brandy a produkty, které obsluhují úplně jiné segmenty trhu, jejich zákazníci mají jiné potřeby. Kamali je určena lidem, kteří řeší nějaký nenadálý, menší výdaj nebo výpadek ve svém měsíčním rozpočtu, několika málo tisíc korun, a zamýšlejí je splatit do 30 dnů. Naproti tomu Zonky poskytuje standardní dlouhodobé úvěry ve vyšších částkách – na auta, podnikání, konsolidace.

Zajímavé ale je, a to jsme se dozvěděli právě díky zkušenostem se Zonky, že počet lidí, kteří nezvládají splácet právě malé půjčky se splatností do 30 dnů, neustále roste. Většina konkurence má totiž nastavené takové podmínky, které lidem s tím malým problémem v řádu tisícikorun nejen nepomohou, ale naopak jejich situaci ještě zhorší.

Představte si situaci, kdy si někdo potřebuje půjčit třeba 3000 korun, ale do 30 dnů – tedy například z další výplaty – musí vrátit 3700 korun. Proto u Kamali máme pevnou sazbu 33 korun za 1000, což znamená, že za ty 3000 korunklient zaplatí jen 99 Kč. Jde taky o naprosto rozdílný přístup k potřebám lidí. Je přece velký rozdíl, jestli vás při prodloužení splatnosti splátková firma podporuje tak, že umořujete zároveň část svého dluhu, nebo jestli ho jen hrnete před sebou nebo se vám dokonce navyšuje.

Rok 2015 jste před rokem v našem rozhovoru označil jako "rok levných peněz" - jak v tomto kontextu nyní vypadá rok 2016, který měl být "rokem uvedení dřívějších plánů v realitu"?

V roce 2016 jsme v Home Creditu dokončili řadu dlouho rozpracovaných věcí. Především jsme uvedli první flexibilní půjčku na trhu, kdy nám zákazník nemusí změnu splátky ani oznámit, natož o ni žádat, jako to většinou u podobných produktů na trhu je. Také jsme představili novou kreditní kartu s asistenčními službami. Po dvaceti letech jsme změnili logo, a spolu s novými produkty jsme se pustili i do nového komunikačního konceptu s novou tváří Home Creditu, hercem Pavlem Nečasem. Naplno jsme se pustili i do inovací – Zonky je dnes viditelným a rychle rostoucím hráčem na trhu půjček, mluvili jsme o Kamali, projekt KupNaJisto se plně integruje do našeho nového on-line produktu.

Jak to momentálně vypadá ve start-upové líhni - Creative Docku, s nímž spolupracujete? Jde vlastně v oboru půjčování peněz přijít s něčím jiným, než půjčování peněz rychle (Kamali) nebo od více subjektů (Zonky)?

Vznik a vývoj našich inovací nebo start-upů teď vracíme zpátky do Home Creditu, do naší vlastní inovační farmy. Faktem je, že první velké věci spojené s půjčováním nás napadly společně s lidmi z Creative Docku. Z dlouhodobého pohledu by ale nebylo možné řídit tolik start-upů, pokud by stály mimo Home Credit. A hlavně řídit je tak, aby vyrostly do silných hráčů na trhu. V naší farmě vyvíjíme i další věci, které s půjčováním souvisejí – využívání „big data“ mobilní aplikace a gamifikace nebo nejrůznější novinky pro akvizici v onlinu. KupNaJisto zcela integrujeme do našeho nového online produktu.

Insourcing ale není jedinou možností pro inovace, například Zonky už se stává samostatnou firmou.

Jak se změnil samotný HC díky spolupráci se start-upy? Pohltíte brzy nějakou brandovou inovaci pod svá křídla? Kterou a proč?

Celý Home Credit si díky soužití se start-upy lépe uvědomuje, jak rychle se dnes věci vyvíjejí a jak rychle by nám mohla vyrůst konkurence. Ve světě fin techů se toho děje hodně a je lepší být u toho, i když je nám jasné, že ne každá inovace nám nakonec přinese peníze. Ale právě díky insourcingu můžeme minimalizovat finanční rizika a současně těžit „nekorporátního“, inovativního myšlení.

Když už jsme u těch novinek - zavedete onu dříve kritizovanou možnost skoringu dle kontaktů v klientově telefonu?

To ne. V tomto případě se jednalo o nedorozumění. Aplikace, kterou připravujeme, bude především pohodlnější alternativou pro stávající zákazníky půjčky Kamali, kteří dnes využívají zákaznické rozhraní na webu. Vedle základních servisních funkcí ale vývojový tým vždy zkoumá spolu s dodavatelem, co všechno technologie umožňuje. To je i případ té kritizované funckionality, kterou však nevyvíjíme a nebude součástí aplikace.

V té nové app půjde půjčku jen spravovat, anebo o ni rovnou i požádat?

Všechno – aplikace bude plnohodnotným doplňkem k existujícímu webovému rozhraní.

Oblast e-shopů si prodělala svoji revoluci v podobě tlaku na co nejrychlejší dopravu. Jak v tomto kontextu vyšlo Kup Najisto? Jak se mu daří a co s ním chystáte?

Kup Najisto běží, za minulý rok získal kolem 50 tisíc nových zákazníků. Jak jsem už zmiňoval, tato inovace se postupně integruje do našeho nového on-line řešení, které zamýšlíme představit v létě.