Centrálu Evropského bankovního úřadu může postavit CPI miliardáře Vítka, říká vládní zmocněnec | E15.cz

Vláda definitivně schválila českou kandidaturu na zisk Evropského bankovního úřadu (EBA). Evropskou komisi o tom informuje v nejbližších dnech. O budoucím sídle úřadu rozhodnou členské státy EU v listopadovém hlasování. Úřad by mohl sídlit v plánované budově realitní skupiny CPI Group na pražské Pankráci, stavba by měla být dokončena na konci roku 2019, řekl E15 zmocněnec pro českou kandidaturu Karel Dobeš.

Pokud by se úřad přestěhoval do Česka, kde by sídlil?

Budova by stála v oblasti pražské Pankráce. Jako developer ji plánuje a zařizuje CPI. Finanční náročnost budovy nás nezajímá. My doporučíme úřadu partnera a ten si s ním udělá nájemní smlouvu. Slíbili jsme, že když budou v Praze, tak jim stát zaplatí nájem na pět let. Poté by ho platil úřad.

Jak probíhalo jednání s CPI?

CPI nám dalo nabídku. Zatím nestaví, budova bude ale hotová na konci roku 2019. My můžeme jedině doporučovat. Kdyby úřad řekl, že se jim tohle nelíbí, museli bychom hledat něco jiného. Jednalo se o to, abychom zajistili, že v Praze takový možnosti jsou a udělali si určitou jistotu do doby rozhodnutí. Pokud by Česko úřad získalo, úřad se spojí s CPI. Dojednali by si přesnou podobu budovy.

Jaký je současný stav jednání?

Nyní existuje dopis od CPI, že jsou připraveni jednat. Dali nabídku na určitou cenu, my pak můžeme kalkulovat, jak vysoké náklady budou. Nabídka bude držena do doby, než se rozhodne, jestli Česko kandidaturu vyhraje. Cena za metr se pohybuje okolo dvanácti až třinácti eur. V podstatě je to levnější, než kolik platí dnes úřad v Londýně.

Je to výhoda z pohledu české kandidatury?

V listopadovém hlasování nebudou rozhodovat úředníci, ale členské země, a ty mají jiné zájmy než výši nájemného.

Jaký jste zvolili model spolupráce?

Britský. Agentura si dělá smlouvu s majitelem budovy. Do procesu vůbec nezasahujeme. Vybrali jsme budovu, která by odpovídala parametrům, a požádali jsme provozovatele o cenovou nabídku, abychom mohli spočítat, kolik by nás to stálo.

Jaké jsou požadavky na budovu, kde by úřad sídlil?

Požadují 17 sálů pro čtyřicet lidí, tři sály pro 78 lidí a další malé sály. Openspace pro 200 lidí, halu a sklady. Díky bohu nemají žádné větší nároky na IT infrastrukturu. Celkem jde o skoro 4500 čtverečních metrů.