Češi si nechali vnutit, že je bezpečnost problém, říká mediální analytik Bohumil Kartous | E15.cz

Arogance, přezíravost, prvoplánovost a opačná totalita. Mediální analytik Bohumil Kartous viní pražské elity z toho, že si určují, s kým se smí mluvit. To ale prý přímo nahrává voliče Miloši Zemanovi nebo Tomio Okamurovi.

Příkladem je podle něj separace komunistky Marty Semelové, jejíž názory jsou prý scestné, ale mělo by se s ní diskutovat. A třeba akce Přemluv bábu byla podle Kartouse esencí arogance.

Kdo se v Česku tedy chová totalitně? A jaký to má dopad na volby? Proč lidé mediím nevěří? Kam to povede? A může za to podfinancované školství? Bohumil Kartous odpovídá v celém rozhovoru.