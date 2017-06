Česko už dávno není montovna, říká výrobce automatických linek pro automobilky | E15.cz

Většinu odbytu máte v autoprůmyslu. Není riskantní vsázet na jedno odvětví?

Poptávka z automobilového průmyslu je velmi silná, takže na našem zaměření nehodláme nic měnit. Nevnímáme to navíc jako krátkodobý stav, ale jako trend. Navíc si myslím, že dodavatelé automatizace nebudou kopírovat cyklus samotných automobilek. Protože i když automobilkám bude klesat objem výroby, tak je to bude nutit zvyšovat produktivitu.

Jak bude takové zvyšování produktivity vypadat?

Zvyšování produktivity lidé často nechápou a tvrdí, že už tak pracují hodně. Je tím však myšleno jen to, že práce je neefektivní a používá špatnou technologii. Ve společnosti OK Navy, kterou jsme loni převzali, jsme díky novým technologiím a lepším strojům dokázali některé operace zrychlit desetkrát. Člověk u stroje tam přitom pracuje stejně.

Ovlivní rozšiřování automatizace tlak na zvyšování mezd?

Speciálně v České republice platí, že tlak na mzdy je výrazný, zvláště v dělnických profesích. To je další faktor, který nutí všechny zvyšovat produktivitu. Kdo to neudělá, bude během krátké doby nekonkurenceschopný. Manažeři si jsou toho vědomí, takže do automatizace investují.

Jak vnímáte pozici průmyslu ve společnosti?

Byla tu a je skvělá průmyslová tradice. Měli jsme tu Baťovy závody i plzeňskou Škodovku, spoustu skvělých věcí vyrábíme i dnes. Jsme například velmocí na antivirové programy. Děláme skvělé technologické věci, a to i ve spojení se strojírenstvím. Strojírenství má přitom stále ve společnosti pověst popelky. Když řeknete, že jste konstruktér, následuje otázka: A to je co? Již dávno přitom nejsme žádná montovna, ale je tu hodně firem dělajících věci s obrovskou přidanou hodnotou.

Dělali jste sochu Kafky od Davida Černého u obchodního centra Quadrio. Bylo to nejsložitější, co jste vytvořili?

K nejsložitějšímu projektu jsme se dostali v posledních měsících. Detaily nesmíme prozradit. Můžeme však říci, že jde o plně automatizovanou linku pro zahraničí, která bude dělat něco, co souvisí s pohodlím v autě.

