Chci porazit komunisty. Vidím v tom symbol, říká Vít Rakušan ze Starostů

Hnutí Starostů a nezávislých se rozloučilo s TOP 09 a do voleb půjde po boku lidovců v koalici, která bude muset překonat desetiprocentní volební práh. „Přes všechny průzkumy si myslím, že těch deset procent takové riziko nebude. Za volební úspěch budu považovat 13 procent a více,“ říká Vít Rakušan, starosta Kolína a náměstek středočeské hejtmanky, který v sobotu na sněmu hnutí suverénně obhájil post prvního místopředsedy.

Potvrdil jste, že chcete jít do koalice s lidovci, jejich šéf Bělobrádek mluví o tom, že pravděpodobnost spolupráce je 99,9 procenta. Připouštíte si ještě variantu, že to nemusí vyjít?

Vždycky je potřeba mít záložní variantu. Pokud by nastal nějaký zvrat u KDU-ČSL, musíme být připraveni. Pokud by koalice s lidovci nakonec nějak ztroskotala, půjdeme do voleb samostatně. Samozřejmě že i na té nouzové variantě se pořád trochu pracovat musí. Musíme mít v záloze připraveny osobnosti. Bylo by potřeba přizpůsobit kampaň našim finančním zdrojům. Ale už jsme předvedli v krajských volbách, že i skromná kampaň může mít výsledky.

Vypadá to, že STAN je v názoru na koalici rozhodně jednotnější než lidovci.

Jsme jednotnější. Na druhé straně je přirozené, že ve straně, jako je KDU-ČSL, která tady existuje přes sto let, jsou ty debaty o jiné než samostatné kandidatuře trochu náročnější.

Budete do sněmovny kandidovat vy sám?

Já téměř jistě kandidovat do sněmovny budu.

A co soudí STAN o kumulaci funkcí? Hypoteticky byste mohl být poslancem, starostou velkého města a krajským radním.

Dopředu říkám, že nejsem superman. V žádném případě bych nezastával tři funkce. To se absolutně nedá stíhat. Dnes zastávám funkce dvě, přičemž v Kolíně jsem se stal úmyslně „neuvolněným“ starostou, což znamená, že nepobírám dva platy za dva plné úvazky. Já prostě musím přiznat a říct nahlas, že dvě práce na plný úvazek se dělat nedají. Protože to prostě není dvakrát plný výkon. A pokud někdo tvrdí, že lze zvládnout tři funkce, tak já tvrdím, že je to absolutní nesmysl. Už ty dvě jsou na hranici možností. Takže bych případně po volbách stál před rozhodnutím, které je zatím skutečně velmi hypotetické, kterou z těch funkcí bych nevykonával.

Víte už kterou?

Teď to ještě nechci říkat, ale pokud bych získal poslanecký mandát, tak by mi přišlo nezodpovědné se ho vzdávat. Nemám rád, když je někdo jenom vábničkou na voliče.

Zkusím hádat. Kolín je vaše srdeční záležitost, takže byste nejspíš opustil krajskou radu.

Zatím to nechám bez komentáře, ale ty úvahy nějakým takovým směrem půjdou.

Co bude podle vás volební úspěch?

Volební úspěch je pro mě zisk od 13 procent hlasů výš. A obrovský úspěch bude 15 a více. To je můj osobní názor.

Podle posledních průzkumů to vypadá, že obrovský úspěch bude překonat těch nutných deset procent.

Já si přes všechny možné průzkumy myslím, že ten desetiprocentní práh nebude až takové riziko. Dám vám příklad. V létě 2016, dva měsíce před krajskými volbami, nám agentura Sanep ve Středočeském kraji věštila 2,5 procenta. Získali jsme 18,4 procenta. Pokud výzkumníci kladou otevřenou otázku „Koho budete volit“, tak v těchto průzkumech STAN většinou úplně neuspěje. Prostě si na nás nikdo v té rychlosti nevzpomene, asi i proto, že jsme byli dlouhodobě spojováni s jinou stranou. Ve chvíli, kdy respondent dostává na výběr, tak ty průzkumy hned vypadají jinak. Takže my teď oscilujeme od jednoho do sedmi procent a vždy záleží na použité metodě.

Takže třetí síla – třetí místo ve volbách?

Minimálně máme ambici se dostat před KSČM. Mít více hlasů než komunisté, s nimiž jasně odmítáme vládní spolupráci, by z mého pohledu bylo velmi symbolické. Ale uvidíme, jak se bude například vyvíjet trend v preferencích sociální demokracie. Může se stát, že bychom třeba mohli aspirovat na pozici o jednu vyšší.

Zpátky na zem. Formujete historicky první koalici vládní a opoziční strany. Nebude to v kampani problém?

Na rovinu – bude. Bude to věc, která bude napadána budeme se muset vyjadřovat k určitým věcem, které se během minulých čtyř let staly. Ale pokud se podíváte na programová východiska a ideové zakotvení, tak tam problém nebude. A my chceme především představovat ten plán pro budoucnost. Pavel Bělobrádek má pravdu, že jsou mezi námi rozdíly, existují lokální či krajské křivdy. Ale třeba naše senátorské kluby hlasují velmi často shodně, dokonce mají pravidelná setkání, kde ladí noty pro jednání na plénu Senátu. Takže spolupráce na mnoha úrovních funguje.

O ideové spřízněnosti nepochybuji. Jde mi spíš o způsob vedení kampaně. Přijdete o jeden z důležitých nástrojů opozičních stran, jímž je tepání do vládních nešvarů. Jak chcete kampaň vést?

Chceme být třetí síla, alternativa, po které voliči volají. Nemám na mysli voliče extremistů, kam samozřejmě počítám i komunisty. Myslím na voliče, kteří dlouhodobě tápají a za svůj aktivní voličský život vystřídali a zkusili všechno možné a teď zdánlivě stojí před volbou mezi silným centristickým ANO a socialistickou ČSSD. Tedy mezi dvěma koncepty, které my oba shodně odmítáme. A říkáme, že jsme evropskou silou, že jsme pevně zakotveni v našich hodnotách a nechceme žádnou revoluci. Myslím, že mnozí právě na takovou sílu čekají. A je tady řada lidí, kterým může být sympatické, že je tady někdo, kdo se pokouší něco spojovat. Říká se, že integrační model, snaha spojovat a sjednocovat, v sobě nese zhruba tříaž pětiprocentní bonus. A my tomu dost věříme.

Ještě přede dvěma lety jste po boku Miroslava Kalouska šili do vlády hlava nehlava. Nebojíte se, že před voliči budete vypadat jako převlékači kabátů?

Ne. My jsme závazky vyplývající ze spolupráce s TOP 09 dodrželi. Politické i finanč- ní. Ale TOP 09 nás nebyla za celou dobu schopna respektovat jako rovnocenného partnera. A také nám postupně přestalo vyhovovat to, že politika TOP 09 se v posledních letech vymezovala vůči světu kolem sebe jenom negativně. A my jsme takto vnímáni být nechtěli.

Co bude hlavním tématem vaší kampaně?

Zaprvé naše zakotvení v západoevropských strukturách. Cítíme, že klesá citlivost vůči snahám posunout nás na Východ, vůči zpochybňování toho, kam směřujeme a patříme. To je první věc. Dále chceme stát, který bude silný, ale jen v jasně vytyčených oblastech – obrana, zahraniční politika, bezpečnost. Všechno ostatní má být řízeno co nejblíže lidem, to znamená z obecní či krajské úrovně. Prosazujeme subsidiární princip namísto principu řízení z jednoho mocenského centra, které lidi vnímá jako zákazníky.

Jedinými ministry za STAN byli dosud Jiří Besser a Alena Hanáková, kteří se během Nečasovy vlády vystřídali na ministerstvu kultury. Kterým rezortům by nejvíc slušeli vaši ministři po těchto volbách?

Přirozeně je nám blízký místní rozvoj. To je ministerstvo, kterému velmi dobře rozumíme. Já považuji za náš přirozený rezort i školství. S ním se denně setkáváme, problémy českého školství známe zblízka. A nerad bych vypadal nenasytně, ale například životní prostředí nebo oblast bezpečnosti, tedy vnitro, to jsou všechno věci, se kterými se setkáváme při našem působení.

Ve Středočeském kraji vládnete v koalici s hnutím ANO. Jak se vám ta spolupráce zamlouvá?

Víte, s hnutím ANO je trochu těžká spolupráce v jedné věci – regionálně vlastně máme různá hnutí ANO s různou kvalitou lidí. Na středočeské kandidátce ANO byla na čelných pozicích většina nestraníků. Já musím říci, že většina zástupců ANO ve Středočeském kraji jsou lidé inteligentní. Jsou to lidé, o kterých jsme předtím nic nevěděli, ale teď vidíme, že jsou cílevědomí a pracovití. Jediné, v čem bychom možná mohli vidět malý problém, je to, že my jsme většími příznivci širších diskuzí a menšími fanoušky silových rychlých řešení. Ten styl práce se trochu míjí, protože my jsme opravdu zvyklí vnímat ten pohyb zespoda, ne hned všechno shora řídit.

Chtělo by se vám s hnutím ANO do centrální vlády?

Samozřejmě pořád platí Schwarzenbergovo „Koalice se dělají po volbách“. Ale my především doufáme, že svým volebním ziskem rozčeříme vody a že nebude jen jedna možnost – totiž kdo půjde s Babišem. My doufáme, že se vytvoří širší mapa, která zabrání jedné politické síle, aby měla nějakou drtivou většinu, kterou by stát zcela ovládala. Ale kdybych měl přece jenom odpovědět, řekl bych, že vládu s ANO bych nerad viděl jako první volbu.

Jak se vaše hnutí staví k výběru prezidenta?

Chtěli bychom, aby přišel silný kandidát s širokou podporou proti současnému panu prezidentovi. Myslíme si, že zajímavá prezidentská volba mezi dvěma silnými osobnostmi může naší společnosti maximálně prospět. Rád bych, aby vystoupil někdo, kdo by nabídl jiný koncept prezidentství než současný pan prezident. Aby byl skutečně schopen spojovat a byl prezidentem hledajícím celospolečenskou shodu. Proto si myslíme, že by to neměl být kandidát vycházející z čistě stranického prostředí.

Budete hledat společného kandidáta s lidovci?

Ano, KDU-ČSL a STAN by měly v logice své spolupráce podpořit jednoho společného kandidáta.