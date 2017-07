ČNB investory od podnikových dluhopisů neochrání, upozorňuje právník Lumír Schejbal | E15.cz

Stovky dluhopisů neznámých českých firem za miliardy korun pokoutně nabízené poradci po telefonu jako unikátní investiční příležitost. Zní to jako lákává nabídka? Na první pohled vysoký výnos bývá mnohdy kryt firmou s miniaturním základním jměním nebo rovnou s insolvencí na krku. Tak vypadá trh s privátními nabídkami bondů pět let poté, co na něj ČNB přestala dohlížet. Ať už je firemní dluhopis nabízen s výpravným prospektem nebo z rukou pochybného poradce, může být jeho rizikovost obdobná, říká právník Lumír Schejbal z advokátní kanceláře Schejbal&Partners.