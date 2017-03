ČSSD Zemana potřebuje a měla by ho před volbami podpořit, říká Jiří Zimola

Jiří Zimola sklidil na sjezdu ČSSD aplaus, jako málokdo. Snad pouze Lubomír Zaorálek byl v tomto ohledu úspěšnější. Jihočeský hejtman sice patří mezi nejhlasitější kritiky vedení strany, do přímého střetu se ale proti Sobotkově hlasovací mašinerii jít neodhodlal. Soudě podle toho, že znovuzvolený předseda ČSSD nakonec do nejužšího vedení prosadil výhradně své favority, odhadl Zimola své šance realisticky.

Přesto se odpovědnosti do budoucna dle svých slov nevyhýbá. V rozhovoru pro INFO.CZ také řekl, že by ČSSD měla pečlivě zvážit účast v příští vládě. Tvrdí také, že by se sociální demokraté měli postavit za kandidaturu Miloše Zemana na Hrad.

Za svůj projev jste od delegátů sklidil hlasitý aplaus, dokonce vám bylo dovoleno, abyste překročil časový limit. Zároveň jste se opřel do stávajícího vedení strany. Uvažoval jste aspoň chvíli o tom, že byste se ucházel o post ve vedení strany?

Ne, ani na okamžik. Naopak, opakovaně jsem prohlašoval, byť mi to z mnohých stran nebylo věřeno, že veškerá má kritika je cílená na počínání strany a nikoli mými osobními ambicemi.

Tak jinak: Bohuslav Sobotka dřív nebo později skončí a strana bude hledat nové lídry, nové lidi do nejužšího vedení. Třikrát jste vyhrál s ČSSD krajské volby v jižních Čechách. Uvažujete o tom tedy aspoň výhledově?

Podívejte, v sociální demokracii je v tomto okamžiku asi dvacet tisíc členů, rád jsem zaznamenal, že je mezi nimi také řada mladých, vzdělaných, jazykově vybavených lidí, a já si myslím, že i na nich je budoucnost. Záleží zkrátka na každém z nás, na našich ambicích a schopnostech oslovit delegáty se svou vizí, každý z nás může zbytek strany přesvědčit o tom, že je naše vize správná a že se chceme ujmout práce ve vedení.

Moje osobní ambice takto vysoko nesahají, už několikrát jsem říkal, že chci a mohu být sociální demokracii užitečný s hlasem poradním a že se této své roli v žádném případně nebráním, ovšem bude-li o ni někdo stát. To, že se to zatím neděje, neberu nijak úkorně, dělám svoji práci, kterou mi přisoudili voliči v jižních Čechách, a musím říct, že mne to docela naplňuje.