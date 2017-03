Dějí se horší věci než v době Palerma, říká kontroverzní podnikatel Tomáš Hrdlička

Pomohl jste na svět stranám typu Věci veřejné. Letos budou volby. Podpoříte zase někoho?

Kdybych někomu dal podporu, byl by to asi trošku polibek smrti. Asi se ale shodneme, že nebýt Věcí veřejných, nebyla by tu Nečasova, ale Paroubkova vláda.

Proč by vaše podpora byla polibkem smrti?

Nejsme v době, kdy by se poslouchalo, co kdo říká, ale všichni se dívají jen na to, kdo to říká. A podléhá se různým fámám a fabulacím.

Odkud se vzalo vaše označování za kmotra?

Potvrzuje to slova Winstona Churchilla: Nepřátele nehledej v konkurenčních politických stranách. Skuteční nepřátelé jsou v tvé vlastní straně. Kdo takové věci začal šířit? Mirek Topolánek a Marek Dalík. To duo má na slovo kmotr copyright. Byl to politický boj v ODS. Kmotr Hrdlička je ovšem bezúhonný člověk a ten, kdo to v médiích šířil, sedí ve věznici Znojmo. Nepřeji mu nic zlého a myslím, že příběh Marka Dalíka byl hodně ovlivněný politikou.

V době své politické angažovanosti jste se nikdy neocitl v konfliktu zájmů?

Nikdy jsem nebyl politikem placeným z peněz daňových poplatníků. Coby člen rady jsem vždy předkládal daňová přiznání v souladu se zákonem. Nikdy jsem nevlastnil žádnou firmu, která by měla jedinou korunu z obecních nebo státních peněz, a to včetně dotací.

Nikdy jsem nebyl v orgánech žádné společnosti vlastněné nebo spoluvlastněné obcí či státem. Nikdy jsem v žádném konfliktu nebyl. Zatímco dnes má ministr největší firmu na čerpání dotací, jiná jeho firma pracuje pro Lesy ČR a kdovíco všechno. Proč by dnes starostova firma nemohla podle stejné logiky stavět radnici?

Kde byl tedy původ spekulací, že jste měl v době svého politického působení vliv na firmy Navatyp nebo Natland, které občas s veřejnými penězi do styku přicházely?

Na to neumím odpovědět. Spekulace jsou normální součástí života. Co se týče podnikání, jsem pro co nejtransparentnější přístup. Přestože zaknihování akcií stojí dost peněz, tento proces podstupujeme. Podřídil jsem se pravidlům, ale vadí mi jejich neústavnost.

Proč akciová společnost Tomáše Hrdličky, když se chce účastnit veřejných soutěží, musí mít zaknihované akcie, a státem vlastněné podniky ne? To jsme se znovu vrátili k tomu, že státní vlastnictví je něco víc? Ústava přece říká, že vlastnictví si je rovno.

Andrej Babiš vás označoval za představitele organizovaného zločinu, vy jste v roce 2013 před volbami reagoval letákem proti němu. Udělal byste to znovu?

Andrej Babiš v době, kdy se teprve dostával na vrchol, hodně mluvil. A jak je známo zvláště u Andreje Babiše, někdy emoce předběhne rozum. Tehdy mě bez jakéhokoli důvodu a důkazu obviňoval z nejrůznějších věcí.

Nezachoval se fér. Místo soudních omluv jsem ale za mnohem efektivnější považoval vstoupit na politické kolbiště a svůj názor napsat. Dnes se Babiš sám rád ohání tím, jak je nespravedlivé, že jsou proti němu důkazy. Po čtyřleté zkušenosti v politice by už některé své proklamace tedy také možná nepoužil.

Jednou jste však prohlásil, že ve vládě je stále lepší Babiš než Kalousek. Jak jste to myslel?

Takto jsem to neřekl. V souvislosti s kauzou Nagygate jsem jen uvedl, že je pomýlené z tohoto příběhu obviňovat Andreje Babiše. Postavy v pozadí vidím úplně někde jinde. Babiš té situace jen mistrně využil. Nebyl však hybatelem těchto procesů.

Kdo byl hybatelem?

Nemám to písemně, jen si něco myslím. Nechci se k tomu vyjadřovat.

Jste definitivně pryč z politiky?

Odejít z politiky jsem se rozhodl už v roce 2009. Členem ODS jsem byl ještě v době, kdy jsem s její politikou absolutně nesouhlasil. Názorově jsem se s ní rozešel po roce 2010. Tehdy jsem vystupoval proti politice Petra Nečase a jeho nejbližších spolupracovníků typu Marka Bendy.

ODS slibovala pravicovou politiku a výsledkem bylo, že se zvyšovaly daně, zavedla například milionářskou daň. Navíc po kauze fotek z Toskánska jsem říkal, že příští roky nepůjde v politice o odvedenou práci, ale o bulvarizaci a skandalizaci a toho se nechci účastnit. Nikdo mi nevěřil.

Objevil jste se však na narozeninách poradce prezidenta Zemana Martina Nejedlého, říká se, že „umíte“ Hrad. Máte s okolím prezidenta úzké vazby?

Martin Nejedlý je můj dlouholetý rodinný přítel, jezdíme jako rodiny společně na dovolenou, znají se naše manželky i děti. Znali jsme se dříve, než Martin Nejedlý vstoupil na politické kolbiště, a doufám, že budeme mít stejný vztah i dál.

A co se týče prezidenta?

Miloš Zeman je obrovská osobnost v polistopadovém vývoji neopomenutelná. Stejně jsem mluvil o Václavu Havlovi nebo Václavu Klausovi. Nemusím s ním souhlasit v tisíci věcech. Ale kolik států na zeměkouli může říci, že má prezidenta, který může zvednout telefon a přátelsky pohovořit s prezidentem USA, prezidentem Ruska a prezidentem Číny?

Pokud nám jde o zájem České republiky. Němci vždy budou sledovat jen své zájmy, Francouzi taky. Co tedy chceme? Chci na Hradě skutečnou osobnost. Ať mě jako voliče neštvou kecama o Evropské unii. Samozřejmě jsem rád, že v ní jsme. Ale jen do okamžiku, kdy budou jednat v zájmu České republiky.

Jak vnímáte současnou politiku?

Od roku 2013 jsme se ocitli ve zcela jiné době. Je však třeba si říci, co rétorika průzračnosti a protikorupčnosti přinesla. V době vládnutí ODS přišly protikorupční organizace s novým zněním zákona o veřejných zakázkách. Patřil jsem k jeho výrazným kritikům. Říkal jsem, že takový zákon zastaví přísun veřejných peněz do ekonomiky.

Mě a ministry Martina Kubu a Kamila Jankovského tehdy protikorupční iniciativy označovaly za kmotry a zpátečníky. Jenže pak se stalo skutečně to, před čím jsme varovali. Zastavily se veřejné investice a protáhla se tím krize. Dnes ta nová a čistá politická reprezentace přijala novelu zákona o veřejných zakázkách, která je daleko benevolentnější než zákon, který jsme nechtěli měnit. A je ticho po pěšině.

Politici dál páchají nepravosti?

Vykastroval se registr smluv. A nic se neděje. Dovedete si představit, že před rokem 2013, takzvaně v době temna nebo Palerma či jak to Andrej Babiš nazývá, by hejtmana dělal člověk obžalovaný z korupce? Že by tehdy čelná místa kandidátek obsazovali lidé prvoinstančně odsouzení z poškozování spravovaného majetku?

Umíte si představit, že by se zakázka na mýto zadala bez soutěže? Nic z toho si v době, kdy jsem byl v politice, představit neumím. A teď zjišťuji, že máme novou čestnou dobu a možné to je. Ať si každý odpoví sám, kam jsme se posunuli.

Myslíte, že dříve to nebyla větší divočina?

Jako občanovi mi vadí, když Andrej Babiš říká, že předešlých 25 let byla doba temna. Pro mě to byly nejkrásnější roky života, a přestože jsem byl kritikem Václava Havla, posílám mu do nebe velkou pusu za ty krásné a úžasné roky.

A jestliže platí, že v roce 1989 tu byl nějaký Andrej Babiš z Nemanic, tak za pětadvacet let Palerma se stal druhým nejbohatším Čechoslovákem. Přitom by mě vůbec nenapadlo jeho ani kohokoli jiného soudit za členství v KSČ, přestože například mí rodiče na ten kompromis s režimem nikdy nepřistoupili a jsem na to hrdý.

Jak je to s velikostí vašeho majetku?

Spravuji majetek za několik miliard korun. Jde o široké spektrum aktivit zastřešených společností Kupiano. Jsme činní ve stavebnictví, přikoupili jsme minoritní podíl u jedné z největších firem v železničním stavitelství, máme hotelovou divizi, developerskou divizi, máme byznys ve Špindlerově Mlýně. Zadluženost skupiny je do deseti procent z hodnoty majetku.

Máte pozemky u budoucí stanice trasy metra D Nemocnice Krč, které jsou ale policejně zmrazené kvůli vyšetřování restituce po velkostatkáři Bečvářovi. Narušuje to nějak vaše developerské plány s firmou Bečvářova, která pozemky vlastní?

To je velmi zajímavá investice. Zajímavost investice je vždy dána tím, jestli se s daným aktivem pojí nějaký problém. Cena jde pak totiž dolů. V případě společnosti Bečvářova jsme usoudili, že je natolik právně v pořádku, že do ní půjdeme. Jestli je samozřejmě někde nějaká pochybnost, je třeba ji prošetřit. Pozemky jsme kupovali od restituentů. Za dobu dvou let, co vyšetřování probíhá, nebyl do dnešního dne nikdo z restituentů obviněn. Jde spíš o právní výklad situace. Přirovnal bych to ke kauze Mašínův statek.

Objevují se však spekulace, že za zorganizováním restituce tohoto majetku jste byl mezi jinými vy nebo Roman Janoušek. Jak se k tomu stavíte?

To není možné. Restituční nároky byly přiznány někdy kolem roku 2008. Já jsem se do tohoto příběhu vložil až o tři čtyři roky později.

Budete se bránit, pokud vyšetřování restituce po Bečvářovi poškodí váš byznys?

Společnost Bečvářova si půjčila na rozvoj pozemků soukromé peníze. Podle toho, jak s pozemky pracovala, úvěr vracela. Ve chvíli, kdy byla omezena v nakládání s pozemky, logicky přestala úvěry splácet. A může se samozřejmě stát, že věřitelé začnou vůči společnosti Bečvářova uplatňovat své nároky. To je jednoduchá věc. Vaši firmu začne vyšetřovat policie, nemůžete nakládat s majetkem, v tu chvíli nejste schopen dostát závazkům vůči partnerům a může se stát, že firma zkrachuje. Po několika letech se ukáže, že se nic nestalo. A co budete dělat? Žijeme v právním státě, tak budete chtít náhradu škody, která vám ne vlastní vinou vznikla.