Dlouhý: Zeman dělá věci zemanovsky. Až do extrému

Šéfem Hospodářské komory je Vladimír Dlouhý teoreticky poslední rok svého prvního volebního období. Štěstí zkusí i letos a bude znovu do čela podnikatelské organizace kandidovat. O tom, že by znovu zkusil sehnat podpisy také pro volbu prezidenta ČR, ale příliš neuvažuje. Dlouhý to řekl v rozhovoru pro E15.