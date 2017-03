Donbas bude za pár let ukrajinský. Moskvě se nevyplatí, říká britský dokumentarista

Kdo jsou lidé, se kterými jste se potkal na Donbasu?

Není to reprezentativní vzorek celého Donbasu, filmoval jsem proruské rebely. Chtěli se vrátit do časů Sovětského svazu a lepšího života, kdy měli mnohem více peněz a respektu. Jsou nemajetní, rozladění z neúspěchů během dvaceti let ukrajinské nezávislosti. Byla to pracující třída. Většina vzdělaných se stavěla za Ukrajinu.

Do jaké míry to byla opravdová vzpoura a do jaké míry byla řízená Moskvou?

Na to není lehká odpověď. Od začátku se zdálo, že to bylo velmi chaotické a nebylo to nijak řízené. Na rozdíl od Krymu, kde to bylo zjevně jasně naplánované. Na Donbase stát úplně zkolaboval, což byla chyba ukrajinské vlády.

Po čase vzniklo v Rusku hodně skupin, které chtěly podpořit to, co se děje na Donbase. Ti začali posílat lidi přes hranice. Nebyl to ale vojenský plán jako na Krymu. Byla to chaotická evoluce. Samozřejmě se k tomu přidávala propaganda z Ruska, která přikládala pod kotlem nacionalismu. Strašila lidi, že v Kyjevu jsou neonacisté, kteří přijdou a zabijí je.

Z čeho vychází místní odpor vůči Kyjevu?

Má to mnoho příčin. Obchod je více orientovaný na Rusko. Asociační dohoda s Evropskou unií by ho velmi poškodila. To nebyl populární krok, který prosazovali liberální lidé z majdanu. Měli pocit, že v tomto procesu nemají hlas. Tohle všechno nafoukla ruská média. Všichni tvrdili, že střední cesta neexistuje. A potom tu byl alternativní ráj ve formě vzpoury a možnosti připojit se k Rusku.

Co se stalo lidmi, kteří ji nechtěli?

Hodně lidí Donbas opustilo, Ukrajinci byli zastrašováni. Hodně lidí taky potom změnilo názor, protože je ostřelovala ukrajinská armáda. Podpora pro Doněckou lidovou republiku v prvních dvou letech rostla. Teď zase klesá, protože místní vláda neplní své sliby. Jedním z nich bylo stát se součástí Rusko. O to ale Moskva nemá zájem. Lidé už hlavně chtějí mír a je jim jedno, ve které ze dvou zemí budou žít. Zachování současné situace pro ně ale není dobré.

Jak vidíte západní mediální pokrytí konfliktu?

Jako zaujaté. Příběhy v médiích byly hlavně o zelených mužíčcích a Putinovi jako šachovém hráči. To je úplná lež. Role Putina a FSB byla přefouknutá. Bylo to úplně chaotické a Kreml podle mě neměl žádný jasný plán. Lidé jako Igor Strelkov je v Rusku izolovaný a naštvaný na Putina, že nezaútočil. Kdyby Rusko chtělo, tak zvítězí za den.

Obě strany se ale snaží vést mediální válku, která pouze polarizuje společnost. Obětí jsou lidé na Donbasu. Ruská média je přesvědčila o tom, že je možné udělat povstání. A chybou Ukrajiny a Západu bylo, že dvacet let nechávaly žít oligarchický systém. Každý má svůj díl viny.

Co se s oblastí stane dál?

Myslím, že se za pár let stane opět součástí Ukrajiny. Donbas je velká oblast u ruských hranic s radikalizovanými obyvateli. Moskva z toho nic nemá, úplně to ničí vztahy s Ukrajinou, které se můžou obnovit aspoň na ekonomické úrovni. Ruské hospodářství bylo silně navázané na ukrajinské, takže tím ztrácí. Pro Rusko ze současné situace neplynou žádné výhody.