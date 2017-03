Doufáme v růst o desítky procent, říká generální sekretář burzy PXE

Loni se burza PXE stala součástí skupiny německé burzy EEX. „Chystáme začlenění všech produktů, s nimiž se u nás obchoduje, tedy českou, slovenskou, maďarskou, rumunskou a polskou elektřinu, do systému EEX. Tím umožníme všem obchodníkům registrovaným na EEX obchodovat s našimi produkty,“ říká generální sekretář PXE David Kučera

Povede změna k růstu objemu obchodů na PXE?

Doufáme, že může nastat růst alespoň o třicet procent. Němečtí kolegové jsou v odhadech agresivnější a věří, že objem vzroste několikanásobně.

Proč by měl západoevropský obchodník kupovat elektřinu na PXE?

Naše produkty pro ně představují nový druh aktiv. Navíc má každá země v regionu jinou cenu elektřiny, což by pro ně mohlo být atraktivní. I když cena v Česku a v Německu je hodně svázaná, rozdíl mezi nimi stále kolísá kolem půl eura za megawatthodinu.

Ten je daný cenou za přeshraniční přenosovou kapacitu do Německa.

Vlivů je víc. Cena přeshraničního profilu je dána cenami elektřiny na obou burzách. Důležité je, že rozdíl není pevný. Řada obchodníků nespekuluje na růst nebo pokles ceny elektřiny, ale na rozdíly v cenách na různých trzích. Třeba koupí elektřinu v Česku a prodají ji v Německu a pak udělají transakci opačným směrem. Záleží na tom, zda čekají, že se ceny budou sbližovat, nebo naopak rozevírat.

Nedávno jste začali obchodovat s polskou a rumunskou elektřinou. Jak se obchody rozjely?

Zatím tam nemáme žádnou likviditu. Vždy trvá dva až tři roky, než přesvědčíme významnější hráče, aby ceny vytvářeli. V Rumunsku čekáme, že bychom s výhledem jednoho roku mohli začít provádět první transakce.

Naopak výrazně roste objem obchodů s maďarskou elektřinou. Čím je to způsobené?

Maďarsko tvoří v Evropě jakýsi most mezi střední Evropou a Balkánem. Rozdíl mezi německou a maďarskou cenou je zhruba deset eur za megawatthodinu. Tím je i kolísání větší a obchodníci mají větší možnost na toto kolísání spekulovat. Je to dané propojením Maďarska s balkánským trhem. Když je hodně vody, tak cena na Balkáně, kde je velký podíl vodních elektráren, jde dramaticky dolů a sráží i maďarskou cenu. Většinou je to ale tak, že Balkán má deficit elektřiny a tamní cena je výrazně vyšší. Proto je maďarský trh pro obchodníky atraktivnější než český