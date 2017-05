Google čepicemi neutlučeme, říká Pavel Zima ze Seznamu | E15.cz

Každý první den v měsíci stojí na vrátnici v Radlické ulici chumel lidí. Čeká na úvodní školení ve firmě, která nenechá nikoho na českém internetu klidným. Někdo ji obdivuje, jiný nenávidí. Seznam.cz. Deset let v jeho čele stál Pavel Zima. Teď jako místopředseda představenstva odpovídá za komunikaci uvnitř firmy i na veřejnosti.

Jsou asi dvě základní překvapení, která nováčky v Seznamu čekají. Chodí se tu v tričku a po půlhodině ve firmě si každý tyká s vedením. Pomáhá to?

Pomáhá a myslím si, že každé procento, které trošku rozptýlí korporátní vztahy, je dobré. A lidi sbližuje. Ono se pořád líp říká ty debile než vy debile.

Takže Seznam je přesně ta korporace, kterou její majitel nemá rád, jak sám říká.

To je prostě daň za velikost byznysu, který je už v tuhle chvíli na Seznam nabalen. Ale když se vezme, jak relativně autonomně fungují některé týmy, může to být jako v rodinné firmě.

Pokud se dokážou opřít o silné věci korporace, třeba nemusejí řešit účetnictví, finance, a splní nějaké procesy, které se vždycky dají nějak přiohnout, je jen na lidech v týmech, jak si to nastaví.

Ale nějaká daň tam vždycky bude. Nějaké základní procesy být musejí, protože bez toho se nedá řídit žádná firma, která má víc než třicet, možná padesát lidí. Není v silách jednoho člověka, aby věděl o všem, co se ve firmě děje.

Mimochodem máte košili. Kde je vyhlášené triko?

Zrovna tady byl chlapík z Microsoftu, na kterého jsem potřeboval udělat dojem. Ale aspoň boty mám stále s traktorovým vzorkem.

Předloni měl Seznam rekordní zisk jeden a čtvrt miliardy korun. Jak dopadne hospodaření za loňský rok?

Je to zase lepší. Zhruba o deset procent proti výsledkům předchozího roku. Takže už druhý rok za sebou máme zisk přes miliardu, rok předtím to byla skoro miliarda.

Takže se Seznam umí trefit do nálad lidí na webu. Jak se mění zvyky lidí na internetu?

Složení cílové skupiny se celkem nemění, protože Seznam zasáhne takřka celou internetovou populaci, tam se nedá říct, že máme odliv mladých nebo starých. Pořád máme zásah 90 procent Čechů, co používají internet.

Ale říká se, že mladí do 25 let vám odcházejí…

Možná. Asi u nás nejsou zastoupeni v takové četnosti jako jiné věkové skupiny. Ale jsou tady a je jenom na nás nabídnout jim služby, aby měli důvod používat Seznam častěji.

Když se podívám na složení populace a návštěvníků Seznamu, ani ve věkové kategorii do 25 let to není tak hrozné. Jsme trochu pod průměrem, ale jen v jednotkách procent.

Dobře, ale rozhodně se s věkem budou měnit zařízení, odkud lidi web sledují.

Jasně. Odklon od stolních počítačů k mobilům je zásadní. Dnes už je stabilně zhruba čtvrtina návštěv domovské stránky z mobilních telefonů. A třeba u sportu při nějaké významnější události přesáhne 50 procent. Prostě i v hospodě lidi potřebují hned znát výsledky oblíbeného klubu nebo reprezentace.

Hodně probíraným tématem jsou drahá data na mobilu. To problém nedělá?

Jasně že dělá. Zrovna nedávno jsem koukal na jednu naši statistiku, která ukazuje, že videa si na mobilu 80 procent lidí pouští na Wi-Fi. Lidi jsou pořád omezeni politikou operátorů a nám to brzdí byznys. Místo toho, aby si pustili, co chtějí, třeba v autobuse, čekají, až dorazí domů na Wi-Fi.

Ovlivňuje to délka videa?

To myslím že ani ne. Jediné, o co bojujeme, je čas, který má člověk na sledování videa. Jednak co si mohou lidé dovolit v práci a pak kolik času naším obsahem vezmeme lidem na sledování videa u konkurence – hlavně Facebooku nebo YouTube. Což jsou naši hlavní konkurenti.

Dá se porovnat, kolik jim Seznam sebere?

Záleží, jak se vydaří den. Ale jsou to pořád jen odhady, protože oni čísla nedávají, a tak můžeme sledovat naše trendy. Podle nich jsme srovnatelní co do stráveného času.

Nedá se to porovnat třeba na základě prodané reklamy?

Ani ne. Kdybychom měli třikrát tolik videa, prodáme třikrát tolik reklamy. Jak je sezona, jsme vyprodaní, a zase je na nás, abychom se posunuli. Protože televize jsou pořád daleko, když porovnáváme reklamní potenciál a televizní rozpočty.

Když to úplně zjednoduším, televize vysílá jeden reklamní blok deset minut a vydělá tolik co my na videu za týden. Televize se pořád pohybuje v úplně jiném řádu než Stream.cz nebo Seznam zprávy.

Jasně, ale všude se tvrdí, že reklama na webu cílí přesněji, může být tedy dražší.

Ano, a taky se lépe prodává. Ale když vezmeme prostor okolo osmi večer třeba na Nově, běží tam deset minut blok s 15 reklamami. A kolik Seznam potřebuje času a videí, aby to odehrál taky pro milion uživatelů? Celý den. A oni to mají v jednom breaku. A za půl hodiny mají další a za půl další.

Pořád je to strašně daleko. Můžeme se plácat po ramenou, ale televizní rozpočty na dosah ještě nemáme.

Neomezuje příjmy i to, kolik reklamy u videa na internetu lidi ještě snesou?

Záleží, jak moc chce člověk to video vidět. U postradatelného obsahu si nedovedu představit, že dáme dvě reklamy před něj a jednu doprostřed. V tomhle jsem raději na straně uživatele a vnímám, že je potřeba udržet video konzumovatelné.

To znamená, že jednou za čas může být nepřeskočitelná reklama, ale dvě na začátek a jednu doprostřed, to už musí být extra obsah, a ne dvě minuty dlouhá věc. To jde jen u něčeho opravdu prémiového.

Něco jako Kancelář Blaník?

Ano. Právě Stream je tomu asi nejblíže. Na mladé funguje skoro jen video, trend je úplně jasný. Takže ani zpravodajství dnes bez videa dělat nelze. O generaci pod 15 let se vůbec nebavím, tam je to ložený. Ta všechno, co ví, má z konzumace videa. U generace do 25 let je video pořád dominantní formou vstřebávání informací.

Ale zase tolik se video nesleduje?

Ano. Pořád se mnohem víc čte, než se pouštějí videa. U rozečtených článků je 25 procent přehraných videí. To je fajn, před čtyřmi lety to bylo třeba 10 procent. Růst je zřetelný.

A dosledovanost videí na webu?

To nemám v hlavě, ale vím, že nám kontinuálně roste.

Zpátky k výsledkům. Jaký byl vlastně důvod k dalšímu rekordnímu roku?

Překvapilo mě, že pořád nejvíce rostl Sklik na vyhledání. Funguje velmi dobře. Návštěvnost hledání už sice neroste, to si nalijme čistého vína. Přeliv lidí, a tím i hledání na internetu do mobilů je brutální.

A Google v Androidu prostě čepicemi neutlučeme. A vzhledem k situaci, jak Android přistupuje k ostatním vyhledávačům, se to prostě ani prolomit nedá. Takže naše cesta je přes aplikaci Seznam.cz. Té se daří dobře, ale proti přirozenému hledání v Androidu to má těžké. Člověk si musí vzpomenout, že má někde Seznam, a pustit si ho.

To platí i pro stolní počítače?

Ne. Na stolních počítačích si stojíme dobře, ale na mobilu ne. A lidi hledají z mobilů stále více, a právě kvůli rozšíření Androidu tam logicky převažuje Google.

Co umí Google lépe než Seznam?

Má Android, a tím neochvějnou pozici v mobilech. Dobře buduje i pozici pro prohlížeč Chrome. Tím má skvělé distribuční kanály pro své služby a na tom už pak může stavět cokoli dalšího.

Co prohlížeč od Seznamu, který jste pustili vlastně nedávno?

Používají ho statisíce lidí denně. Je to nejpoužívanější aplikace Seznamu, používá ho víc lidí než mapy. Denně okolo 400 tisíc zařízení.

Opravdu?

Je to super! Ale pořád to jsou statisíce vedle milionů Androidů. Kdyby nás tak Google pustil blíž do Androidu, ale nechce. I když třeba v Rusku už musel. Tamní Yandex (něco jako Seznam v Česku – pozn. aut.) si stěžoval u antimonopolního úřadu a Google se s úřadem nakonec dohodl.

Google v Rusku umožní nahradit svůj vyhledávač konkurenčními produkty a zároveň výrobcům telefonů dodávat na trh telefony vybavené z výroby konkurenčním vyhledávačem i dalšími aplikacemi, jako jsou mapy nebo e-mailový klient. Tak uvidíme, co na to Evropská unie.

Bylo by to jistě zajímavé i pro Seznam. Vždyť právě e-mail je hlavním důvodem, proč lidi na Seznam chodí. Nebo už ne?

Jasně. E-mail je jedním ze základních kamenů návštěvnosti. A proto k němu dáváme na homepage i další věci, které se člověku hodí několikrát denně – informační servis, počasí, sport.

Byly věci, kterými jste třeba lidi odradili? Myslím v průběhu let.

Pár služeb už jsme vypnuli, ale přiznám se, že už jsem je vytěsnil z hlavy. Dost možná je to otázka toho, jak se mění přístup lidí. Ale třeba kdysi existovala služba Seznam dnes.

Byl to portál, kde všechny zpravodajské weby měly prostor a samostatně skončil zhruba v době, kdy jsme spustili Novinky s Borgisem. A vidíte, výběr z internetu je teď zpátky.

Funguje to?

Funguje. Jen já mentálně bojuji s tím, že na českém internetu je strašně málo kvalitního obsahu. Klikacího je spousta, ale kvalitního málo.

Na kolika počítačích je Seznam.cz jako první stránka v prohlížeči?

Počet lidí, kteří mají Seznam.cz nastaven jako svou domovskou stránku, je stabilní. Několik let se drží nad hranicí 60 procent počítačů. A v mobilních telefonech používá už zmiňovanou aplikaci Seznam.cz v průměru asi čtyři sta tisíc lidí denně. No a ještě další v jiných prohlížečích.