I hrady a zámky pochopily, že s běžnou prohlídkou si nevystačí, říká ředitelka Institutu turismu | E15.cz

Institut turismu pravidelně sleduje návštěvnost turistických cílů v Česku. Mění se nějak trendy, kam lidé jezdí?

Zvedá se zájem o interaktivnější památky, kde si lidé mohou něco vyzkoušet, něco zažít. V posledních letech trochu klesala návštěvnost památek, jako jsou hrady a zámky. Za loňský rok jsme ale zjistili nárůst u všech druhů památek. I hrady a zámky pochopily, že s běžnou prohlídkovou trasou si nevystačí. Dělají jarmarky, večerní prohlídky, mění prohlídkové okruhy. Loni pomohly oslavy Karla IV., hodně památek u té příležitosti pořádalo speciální akce, které přitáhly návštěvníky.

Takže speciální akce u tradičních památek skutečně přitáhnou návštěvníky?

Kdo viděl Konopiště, nemá jen tak důvod se tam vracet. Pokud se tam ale udělá speciální akce, naláká to opakované návštěvníky. Prvonávštěvníků je omezené množství. Opakované návštěvy jsou to, co zajistí stabilitu.

Jaké nové atrakce z těch, které sledujete, se prosazují?

Dříve jsme sledovali návštěvnost jen v klasických památkách, nové typy aktivit zařazujeme do seznamu postupně. Na přední místa návštěvnosti se dostávají aquaparky, technické památky jako Dolní oblast Vítkovice, na dvanáctém místě v návštěvnosti loni byla expozice Plzeňského Prazdroje, v první třicítce nejnavštěvovanějších míst je i lipenská Stezka korunami stromů.

Co je teď hitem?

Nyní se otevírají zábavně technické atrakce pro děti jako je IQ Landia v Liberci nebo Svět techniky v Ostravě. Jejich výhoda je, že jsou v provozu celoročně. Navíc tam mohou jezdit i školní výlety.