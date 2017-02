Ideolog KSČM Skála: Havla neměli věznit, sám by se zesměšnil

Před dvěma týdny bylo výročí Palachova týdne. Jak tuto událost vnímáte?



To byla strašná tragédie, těžko hledat slova. Student, mladej kluk, citlivej, senzitivní...



Měl jsem na mysli spíš to, co se dělo ve výročí Palachova úmrtí v roce 1989. Nepokoje na Václavském náměstí a podobně.



Nemusíte mi to věřit, já jsem chodil za tehdejšími stranickými a státními předáky a říkal jsem jim, že věci, které jsou politické povahy, nelze řešit mocenskými prostředky. Že je třeba je řešit politicky.



Takže jste byl proti fyzickým zásahům?



Naprosto. Teď bych u vás strašně zabodoval, kdybych řekl, co jsem říkal Miroslavu Štěpánovi v lednu 89, a nebudu vám to říkat, on je mrtev a to se nesluší. To, co se tady dělo, stříkačky na Václaváku a podobně, bylo neuvěřitelně hloupé. Dokonce to dodávalo aureolu lidem, kteří si to nezasloužili. Osobně mám k některým krasoduchům pravdy a lásky vztah velmi přezíravý. A my jsme z nich dělali – já tedy osobně jsem to nezavinil, ale členem a funkcionářem jsem tehdy byl – my jsme jim nasvěcovali aureoly těmito neuvěřitelně hloupými kroky.



Když porovnám většinu vašich textů, které publikujete, s tím, co mi teď říkáte, tak mám dojem, že ‚naživo‘ svou rétoriku hodně změkčujete. V tisku jste se třeba nedávno vyjádřil ve smyslu, že u Václava Havla byste našel převážnou část negativních momentů. Ale jde i to další záležitosti...



Dovolte mi drobnou dávku neskromnosti: Už jsem na světě nějaký pátek a už jsem v životě za něco zodpovídal. Strašně si vážím chytrých lidí. Nemusí mít akademické vzdělání, vážím si každého, kdo něco opravdu umí, ale v rétorice a politice těchto lidí je neuvěřitelně vysoká dávka švindlu a předstírání, neupřímnosti a farizejství, to zaprvé. A zadruhé praktické výsledky této politiky jsou žalostné.

Tato země měla spousty vad na kráse a my, co jsme byli blíž ke dřezu tehdejší politiky, vnímáme slabiny tehdejší doby do větší hloubky, než o nich napíše kterýkoli dnešní novinář. Víme, v čem spočívaly, ale zároveň jsme vyráběli jaderné elektrárny, byli světovým lídrem v tramvajích, trolejbusech, tatrovka vyráběla 15 tisíc skvělých automobilů a všechny prodala za pěkné peníze, dodávali jsme investiční celky, inkasovali drtivou většinu přidané hodnoty a podobně.

To všechno je dávno pryč. Jsme subdodavatelé, s kterými si pohrává zahraniční kapitál jak s malým klukem. Jedna desetina HDP končí jenom na dividendách v zahraničí. To přeci není normální. Čí je to vina?

