Ilona Mančíková: Češi kupují reality v Dubaji i na Floridě

Od globální realitní sítě Sotheby’s International Realty jste získala licenci pro Českou republiku a další země. Není problém, že je tady značka málo známá?

Mnoho klientů značku zná z minulosti, ale i ze zahraničí. Ale protože o Sotheby’s International Realty nebylo v České republice dlouho slyšet, stále nás hodně lidí zaměňuje s aukčním domem. I proto připravujeme cílenou brandovou kampaň s vysvětlením, jaké služby Sotheby’s International Realty nabízí.

Použijete v kampani nějaké nové strategie?

Digitál vládne světu, velká část komunikace se přesunula do on-line prostředí. Velmi oblíbená jsou videa nemovitostí, která klientovi umožní virtuální prohlídku z tepla domova. Ze statistik vidíme, že videa jednoznačně vedou. Mají větší počet zhlédnutí než fotogalerie. Fenoménem i v realitách jsou sociální sítě. Jsem jejich příznivkyní, ale současně si nemyslím, že se prestižní nemovitost prodá přes Facebook nebo Instagram. Jednotlivé profily však mohou být ukazateli kvality nabízených nemovitostí.

Ve vašich videích jsou záběry na nemovitosti z dronu. Je to v marketingu nový trend?

Videa s použitím dronů jsou stále více populární. Je to ovšem finančně náročné. Navíc jedno dvouminutové video stojí nejen spoustu peněz, ale i času. Někdy je nutno čekat na ideální počasí, záběry se točí i několik dnů. V Praze bohužel drony většinou kvůli legislativě použít nelze, ale například u mimopražských vil s tím máme výbornou zkušenost.

Do Sotheby’s jste vstoupila na podzim. Máte za tak krátkou dobu vůbec co prodávat?

Do nového roku jsme vstoupili s novým týmem, strategií a v neposlední řadě i s novým portfoliem nemovitostí. To zahrnuje exkluzivní byty v centru Prahy, unikátní vily v prestižních pražských lokalitách, ale také nabídku nemovitostí v zahraničí.

Mají čeští investoři zájem o zahraniční reality?

Rozhodně. Až mě samotnou překvapilo, kolik zájemců evidujeme. První a současně největší skupina si v cizině kupuje v blízkém okolí něco pro potěšení. Nejčastěji v Chorvatsku, Rakousku, Itálii, Španělsku.

Druhým typem jsou investoři, kteří nemovitosti hodlají pronajímat nebo spekulují na růst hodnoty. Ti si kromě zmíněných destinací pořizují nemovitosti například v Americe na Floridě nebo v Dubaji. Velký zájem zaznamenáváme o sezonní pronájmy v zahraničí například v Toskánsku, na Sardinii nebo ve Španělsku. Velmi často jde o destinace, které kombinují moře a golf.

Jak jsou na tom tyto zahraniční nemovitosti z hlediska výnosů?

Investorů, kteří kupují pouze spekulativně, ubylo. Lidé chtějí koupené nemovitosti v zahraničí alespoň zčásti sami užívat. Takovou koupi berou samozřejmě jako dobře uložené finanční prostředky, a to navíc do lehce obchodovatelných nemovitostí, které mohou kdykoli prodat. Když například v Miami vlastníte byt, který si menší část roku užijete sami a po zbytek období ho pronajímáte, tak vám ročně může přinést výnos kolem pěti až osmi procent. Výnosy nemovitosti v zahraničí jsou až na výjimky obdobné jako u nás.

Dvanáct let jste působila jako developerka, sídlíte v kancelářích v Pařížské ulici, které jste tehdy sama vybudovala. Je v tom nostalgie po minulém byznysu?

Pařížskou mám samozřejmě ráda. I díky tomu, že jsme za mého působení ve společnosti FIM Group právě v této ulici realizovali jeden z našich úspěšných projektů Pařížská 26, který nebyl paradoxně rezidenční. To se ve finále ukázalo jako dobrá volba při následném prodeji. Developmentem jsem se zabývala dlouho na to, abych nostalgicky nevzpomínala. Být developerem je náročné a obohacující zároveň. Je to velká zodpovědnost. Co postavíte, tady zůstane další desítky a možná stovky let.

Je Pařížská vhodnější pro komerční prostory, nebo pro bydlení?

Pařížská ulice je fenomén. Lidé v ní chtějí být čistě pocitově už jen proto, že je to statusová lokalita. Je to krásná ulice, domy jsou úžasné, je tu silný genius loci. Retailové prostory v Pařížské jsou nejdražší v Praze. Sídlí tu nejprestižnější světové značky, které si mohou dovolit platit vysoké nájmy. Totéž platí i pro byty. Je jich tu velmi málo a tomu odpovídají také ceny.

Jak se luxus v bydlení vlastně určuje? Cenou?

U luxusu nejde jen o cenu, ale o zážitek, komfort i lokalitu. Cena může být uměle vyhnaná, nemusí být adekvátní kvalitě. Je to individuální. Každý vnímá luxus jinak. Proto nerada používám v souvislosti s bydlením pojem luxusní. Na druhé straně se mu ale nemůžeme vyhnout. Když se vrátíme k marketingu, tak vidíme, že lidé na internetu nejčastěji vyhledávají právě sousloví luxusní bydlení.

Zmínila jste fenomén lokality. Je bydlení pro movité myslitelné mimo centrum Prahy?

Každý nechce žít v ruchu centra. Například Staroměstské náměstí je úžasné unikátní místo, rezidenčně ale naprosto nefunguje. Má mnoho hendikepů. Je tam ruch, jsou tam turisté, nelze tam zaparkovat. Navíc co klient, to názor. Někdo miluje staré věci, historické domy, rekonstrukce, repasované prvky, z nichž dýchá historie. Jiní lidé k tomu vztah nemají vůbec. Takoví klienti preferují novostavby, čistý, jednoduchý, minimalistický styl. Luxusní nemovitost tak můžete najít i mimo centrum, mimo Prahu.

Co se v luxusu děje s cenami realit?

Občas zdejší ceny stále považujeme za vysoké. Je však třeba si uvědomit, že Praha je dnes plnohodnotná evropská metropole. Tak proč by tu ceny měly být výrazně nižší než jinde? Ceny tedy jdou určitě nahoru. U historických nemovitostí v centru Prahy ovšem není důvod, aby klesaly. Centrum není nafukovací, omezená nabídka je rovněž v prestižních lokalitách, jako je Ořechovka, Hanspaulka, Bubeneč nebo Troja. Historicky to byla pro buržoazii a smetánku centra dění a je tomu tak stále. Vily tam mají své kouzlo, jsou unikátní a víc jich tam už nenaroste. Proto si drží hodnotu. Z druhé strany přibývá movitých klientů. Ceny těchto nemovitostí si svoji hodnotu budou stále držet.

Lidé bohatnou?

Určitě se rozšířil věkový rozptyl kupujících. Dnes běžně přijde třicetiletý klient. Vůbec nemůžete tušit, jestli neprodal nějakou technologickou aplikaci a nezbohatl. Hodně lidí prodává rodinné firmy a řeší, do čeho uložit peníze. A logicky se nabízejí nemovitosti. Navíc střední a vyšší třída bohatne a může si i díky nízkým úrokovým sazbám kupovat čím dál lepší bydlení.

Po čem je na trhu největší hlad?

Roztrhl se pytel s malými byty v centru na investici. Kolem padesáti metrů čtverečních, jedna ložnice. Klient ví, že takový byt vždy skvěle pronajme. Ale tyto nemovitosti na trhu chybějí. Velké historické byty kvůli památkové ochraně nemůžete rozdělit na menší.

Takže zájemci o pré- miové bydlení mají nereálné představy?

Klienti často chtějí byty, které v zásadě neexistují. Chtějí, aby byl v Praze 1, měl přes dvě stě metrů čtverečních, skvělý výhled, parkování, výtah, rekonstruovaný dům a velkou terasu. Takové byty ale logicky nemohou být, protože domy v této části města nejsou takto stavěné. Když už mám výhled, tak tam nemám parking, když je výhled a parkování, tak zase není rekonstruovaný dům. Zkrátka jako neexistuje ideální muž, neexistuje ideální nemovitost. Až na výjimky.

Na straně realitních kanceláří jste relativně nově. Jak na vás branže působí?

Chybí tu regulace. Věřím, že se brzy dočkáme legislativních změn, tak jako v zahraničí. Nejen v USA funguje pro realitní makléře přehledný licenční systém. Nemovitosti tak nemůže prodávat každý, ale jen ten, kdo má oprávnění. Jsem pro přísnější pravidla, která určují, kdo se může stát realitním makléřem. Uvítala bych i přehlednost výše provizí. Tendence prodávajících je tlačit provize dolů, očekávají ale plnohodnotný servis. Stále spíše výjimečná je u prodeje rezidenčních nemovitostí provize hrazená ze strany kupujícího.