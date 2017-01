Jakub Štáfek o seriálu Vyšehrad, ve kterém šije do fotbalistů: Vácha jako jediný přišel střízlivý

Odmala kopal do míče, bylo to nadějný Lvíče, pak objevil, co je výčep, rázem bylo všechno v pí... Tak zní úvodní znělka seriálu, v němž hlavní postavu fotbalové primadony Lavického ztvárnil herec Jakub Štáfek (26), známý především ze seriálu Ulice.

Kromě všech zmíněných neřestí mu nechybí tetování po celém těle, luxusní bouráky i kvartýr nebo vlastní módní značka JL10. Kvůli nezřízenému stylu života ho šéf Sparty Daniel Křetínský vyhazuje památnou esemeskou „Už nechoď!“ a »Lavi« přestupuje do třetiligového Vyšehradu.

Epizodní roli si vedle něho postupně střihne několik známých fotbalistů, prvním je sparťanský záložník Lukáš Vácha...

Jak jste se k seriálu dostal?

VÁCHA: „Oslovil mě Kuba Štáfek, s kterým se delší dobu známe. Je to velký fanoušek Sparty. Domluvil se s lidmi z vedení klubu, kteří to povolili.“¨

ŠTÁFEK: „Je jedině dobře, že do toho kluci jdou a ukazují, že si jsou schopní udělat sami ze sebe legraci a že se neberou moc vážně.“

Měl jste jako malý kluk sen stát se hercem?

V: „Vůbec. A ani nemám. Já v tom seriálu hraju sám sebe. Vlastně tam žádný herecký výkon nepředvádím.“

Kolik procent fotbalistů jsou takové gumy jako hrdina seriálu Lavický?

Š: „Sto procent. Mimo Bořka Dočkala.“ (smích)

V: „Těžko hodnotit. My jsme specifická skupina, no. A lidi nás mají fakt za trotly. Ale nemyslím si, že jsme takové gumy. Akorát hrajeme fotbal, no.“

Š: „Ale třeba sex provozují bez gum, co jsem slyšel, takže takový gumy to zase nejsou.“

A najdou se přesně taková, jako Lavický?

Š: „Ježismarjá, na tom je to celé postavené. Ty kluci normálně existujou – Balotelli, Limberský, Fenin. My jsme je akorát smíchali dohromady. Zrovna jsem četl rozhovor s Milanem Petrželou, a to se už nemusí psát žádný scénář. To stačí natočit. Takže ano, jsou takoví...“

Jak vznikaly narážky na vaše spoluhráče ze Sparty Rosického hráče a Kadlece?

V: „Bylo to spontánní. Ale je to samozřejmě brané s nadsázkou. Myslím, že to kluci berou.“

Š: „Inteligentní člověk si to nikdy nebude brát osobně.“

Jaký má seriál ohlasy v kabině?

V: „Samozřejmě se tomu smějeme. Koneckonců, má to být vtipný seriál. Těšíme se na další díly.“

A kdo je terčem fórků? Rosický s Kadlecem, o nichž se tam jen mluví, nebo spíš vy, který hrajete?

V: „No tak spíš já. Ale takhle, ze mě si dělají v kabině furt, pr*el furt, takže to není nic nového.“(smích). *

Jakube, jak byste Lukášův herecký výkon zhodnotil?

Š: „Byl jsem spokojený, protože jako jediný přišel na natáčení ve střízlivém stavu.“ (smích)