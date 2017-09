Josef Středula: Měli bychom se bavit o zkrácení pracovní doby | E15.cz

České mzdy rostou nejrychleji za poslední dekádu, nastává podle Vás už onen konec levné práce?

Zdaleka ne. Je to velmi vítaný směr v pravý čas, ale o konci levné práce se určitě hovořit nedá v žádném případě. U největší české automobilky například nedosahuje průměrná mzda ani minimální mzdy v Německu. Takže prostor je tu obrovitý.

Neobáváte se, že silný růst mezd podváže růst ekonomiky a přiměje zahraniční firmy k migraci dále na východ?

Vůbec ne. Situace je přesně opačná. Právě tento růst mezd pohání další růst ekonomiky. Pro všechny zdejší výrobce spotřebního zboží, to znamená růst místní poptávky po jejich zboží. A spotřeba je tahounem české ekonomiky.

Součástí volebního programu ČSSD je cíl 40 tisíc korun průměrné mzdy během příštích čtyř let, je to reálné?

Když bych vzal naše předpoklady růstu ekonomiky, tak to reálné je. Na druhou stranu ve chvíli, kdy je průměrný příjem kolem 28 tisíc, to vypadá trochu jako science fiction a nejsem úplně přesvědčen, že je to toho tak jednoduché dosáhnout. Musela by se podobně jako dosud zvyšovat minimální mzda. Velký prostor vidím ve zvyšování produktivity práce. Jedním z bloků pro její růst byly intervence ČNB, které zbytečně zdražovaly firemní investice. Ty jsou teď díky silnější koruně levnější.

Neobáváte se, že růstovou stopku postaví ČNB?

Předvídat kroky ČNB není jednoduché, nicméně předpokládají růst úrokových měr, takže to do určité míry může za určitých okolností zpomalit růst ekonomiky, bohužel to je podle nás důsledek oněch nepromyšlených devizových intervencí.

Zdá se, že mzdový vlak se rozjel, je na čase zatlačit i na jiné než finanční aspekty pracovního života?

V Česku je nebývale dlouhá roční pracovní doba, jedna z nejdelších vůbec. Když srovnám zaměstnance v česku a v Belgii, tak Čech za každých šest let odpracuje o jeden rok více. To už je obrovské číslo a není pro to důvod.

Neustálé prodlužování pracovní doby mělo nahrazovat inovace, které přitom ale jako jediné mohou zvýšit produktivitu práce. Měla by nastat diskuse na téma délka pracovní doby a jejího zkracování. To ale vyžaduje investiční aktivitu ze strany firem. A není to tak, že by se to s nižším počtem hodin nezvládlo. Podle nás to je otázka organizace práce.

