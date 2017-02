Kalousek: Babiš je podvodník, finanční správa zapomíná na své povinnosti

Vicepremiér Andrej Babiš v neděli v České televizi mimo jiné řekl, že jste vydáním korunových dluhopisů v roce 2011 coby ministr financí připravil stát o 13 miliard korun. Co na to říkáte?



Je to absolutní nesmysl. Možnost vydat korunové dluhopisy byla v zákoně zakotvena od roku 1993 a já tu možnost použil v roce 2011 s tím, že tam byl jasný praktický a ekonomický důvod. Bylo to pro desetitisíce domácností, kterým bylo potřeba připsat reinvestiční dluhopis v nominální ceně jedné koruny.

Tam prostě nominální cena jedné koruny, která se zaokrouhlovala dolů, měla jiný důvod než neplacení daně. Tohoto kroku zneužili podvodníci, z nichž asi nejvýznamnějším podvodníkem je současný ministr financí, který si nekupoval dluhopisy státu, ale který jako předseda představenstva Agrofertu vydal dluhopisy s nesmyslně vysokým úrokem a jako investor si je koupil jen on sám. Takže se dopustil v tu chvíli dvou daňových podvodů.

Andrej Babiš tam také kritizoval, že jste coby ministr financí v roce 2013 ty korunové dluhopisy nezdanil.



To je absurdní, není potřeba je zdaňovat, je potřeba zdanit jenom ty, kteří podvádějí a obcházejí zákon. Není žádný důvod trestat desetitisíce domácností za to, že je ministr financí podvodník. Desetitisíce domácností si koupily korunové dluhopisy s tím, že nebudou zdaněné, a je fér, že si je mohl koupit každý, kdo chtěl.

Když se zeptáte, proč stát tenkrát vydával dluhopisy v nominální hodnotě jedné koruny, tak existuje jasná odpověď: Aby mohly být prodávány reinvestiční dluhopisy, kde úrok v hodnotě 111 korun bude překlopen do dluhopisů, a to se jinak než jednokorunovými dluhopisy nedá udělat.

Když se zeptáte Agrofertu, proč vydal jednokorunové dluhopisy, které si koupil pouze jejich vlastník, protože nikdo jiný neměl šanci, tak existuje jedna jediná odpověď: Protože z nich jeho vlastník nechtěl platit daň. A takovéto operace jsou nezákonné a finanční správa z nich má vyměřit daň.

Také když jsme v roce 2013 zjistili, že několik podvodníků – mezi nimi i Andrej Babiš – se takhle zachovali, tak jsme zaprvé udělali novelu, která to neumožňuje, a zadruhé jsme řekli, že v roce 2014, až poprvé nebudou chtít zaplatit tu daň, tak se jim finanční správa vysměje a řekne: ‚Vy jste podváděli, zneužili jste zákon, to neplatí a my vám tu daň vyměříme a k tomu vám dáme pokutu a k tomu vás dáme policajtům‘.

Protože zneužívání zákona je prostě trestný čin. Problém je, že v roce 2014 největší z těch podvodníků, to byl Andrej Babiš, byl v tu chvíli ministr financí a finanční správa najednou zapomněla na své povinnosti. A zapomíná na ně dodnes.