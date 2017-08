Kauza Babiš? Politický atak a nešťastné načasování, říká místopředsedkyně ANO. Pro vydání by však hlasovala | E15.cz

Hnutí ANO těsně před zahájením celostátní kampaně čelí velké nepříjemnosti. Policisté chtějí stíhat předsedu a prvního místopředsedu hnutí. Podle středočeské hejtmanky a místopředsedkyně hnutí ANO Jaroslavy Pokorné Jermanové je policejní načasování nešťastné, nicméně pro vydání obou mužů by prý ve sněmovně hlasovala. „A to přesto, že za tím cítím politický atak,“ dodává.

Policie požádala sněmovnu o vydání Andreje Babiše a prvního místopředsedy Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání. Jak se jako místopředsedkyně hnutí k této kauze stavíte?

Začnu tím, zda pana předsedu a pana místopředsedu vydat, či nevydat. Kdybych já byla ve sněmovně, tak hlasuju pro vydání. Na začátku jsme se domluvili, že to tak dělat budeme, a nevidím důvod, proč bychom to tak dělat neměli. A to říkám přesto, že za tím cítím politický atak. Já jsem ještě donedávna doufala, že policie bude vyšetřovat, že to není politická kauza.

Pak ale vyšly v médiích detaily ze spisu, který leží v trezoru ve sněmovně a přístup k němu mají jen někteří poslanci proti podpisu. Nemohou ho ani vynášet ven, mohou do něj jen nahlížet. A najednou mají tyto informace média? Já za tím vidím politický tlak. Načasování žádosti o vydání považuju opravdu za připravené a jeho cílem je samozřejmě nějakým způsobem zvrátit volby a poškodit hnutí ANO.

Tím ale říkáte, že policie pracuje na politickou objednávku.

To jste řekl vy.

Když řeknete, že načasování je záměrné a cílem je poškodit ANO, tak jak jinak byste to nazvala?

Já jen říkám, že je to k zamyšlení a že to není překvapení. Protože o tom, že něco takového přijde, se ve sněmovně opravdu mluví minimálně od loňského listopadu. Jestli policie mohla požádat dřív, tak to měla učinit. Ten proces už by byl mnohem dál a dopad na volby mohl být menší. Teď je to velmi nešťastné. Sněmovna pana předsedu a pana místopředsedu vydá, ale další sněmovna bude muset rozhodovat znovu. Tak pak se ptám, v čem je ten smysl.

Myslíte, že policisté měli počkat týden po volbách a zpestřit povolební vyjednávání? Existuje vůbec nějaké dobré načasování?

Podle dostupných informací měli policisté všechny důkazy už dříve, takže měli požádat dřív. To je můj názor. Ale pořád doufám, že je policie nezávislá. Nic jiného říct neumím, nemám přístup k utajovaným informacím ani ho mít nechci.

V březnu ANO upravilo svůj morální kodex. Kdo je trestně stíhán, už nemusí opouštět všechny funkce. Nově musí odejít až v případě obžaloby. Souvisela tato úprava s těmi sněmovními „drby“ o tom, že se něco chystá?

Tahle spekulace novinářů je fakt úsměvná. Já jsem měla na starost stanovy a měla jsem na starosti i věci kolem morálního kodexu. Takže ten vývoj znám, existují k tomu i zápisy a záznamy. Ta změna byla vyvolána tím, že ústecký region požádal o zmírnění kodexu, protože měli špatnou zkušenost z krajských voleb – někdo tam byl obviněn, odešel z kandidátky, ale pak se ukázalo, že je nevinný.

A oni už ho nemohli dostat zpátky. S Andrejem Babišem to skutečně nemá ani náhodou žádnou souvislost. Vaše spekulace je velmi lichá a já se musím občas smát, co novináři dokážou vymyslet.

Pro vás osobně je případ dotace pro Čapí hnízdo vysvětlen dostatečně?

Já čekám na to, s čím přijde policie, ale věřím panu předsedovi. Na tom se nic nemění a já po té kauze tady ve středních Čechách nepátrám a ani po ní pátrat nebudu. Když mě policie požádá, tak jí materiály vydá regionální rada. Já bych se toho spisu ani nedotkla, protože by se okamžitě objevila zase nějaká spekulace. Ať nezávislá policie šetří, dostane doklady, o které požádá. Tím pro mě kauza končí.

Hnutí ANO je jednou z posledních stran, které ještě nepředstavily volební program...

A všichni jsou z toho hrozně nervózní.

U favorita voleb se to snad dá pochopit. Kdy bude program hotov?

Těsně po prázdninách. Chceme udělat programovou konferenci, kde celý program představíme. Já se přiznám, že se na tvorbě programu příliš nepodílím, protože mám tady na hejtmanství práce nad hlavu, ale podle informací, které mám, už se dolaďují detaily, hesla a tak dále.

Do jaké míry bude program vycházet z knížky Andreje Babiše O čem sním, když náhodou spím?

Tady trošku mícháme dvě věci dohromady. Knížka, kterou vydal pan předseda, to jsou vize do budoucna, jeho osobní názory. S programem to úplně úzkou souvislost nemá. V něm se určitě neobjeví rušení Senátu a všechny ty věci, za které jsme napadáni. Pan předseda ve své knížce řekl, co si spousta lidí myslí, ale je to spíš prostor pro polemiku. Není to program hnutí ANO na příští volební období.

Četla jste tu knihu?

Četla.

Píše se v ní mimo jiné o rušení krajů, přesněji o zahájení „diskuze, jestli fakt potřebujeme kraje a jejich samosprávy“. Andrej Babiš píše, že kraje vznikly kvůli rozdělování regionálních dotací. Jak byste se do té diskuze zapojila vy jako hejtmanka?

Já panu předsedovi pořád říkám, ať to neříká. Že to je velmi nešťastné a že nemá pravdu. Kraje jako samosprávné celky mohou fungovat, ale musím říct, že ta reforma nebyla dotažena do konce. To se týká i měst a obcí. My, hejtmani a starostové, máme spoustu povinností, nicméně pravomocí máme velmi málo.

Nemáme problém nést odpovědnost, ale potřebovali bychom k tomu i pravomoci. Dnes je příliš oddělená státní správa od samosprávy. Úřady fungují samostatně, my jako politická moc za ně máme odpovědnost, ale nemáme vůbec šanci do jejich konání nějak vstupovat nebo je řídit – to bychom porušovali zákon. Nad tím by se měli zákonodárci zamyslet. Rozhodně si ale nemyslím, že cestou je rušení krajů. V tom se s panem předsedou neshodnu.

Andrej Babiš si představuje, že bude fungovat spojení mezi centrem a silnými starosty v obcích, dokonce mluví o rušení obecních zastupitelstev, byl by jen přímo zvolený starosta, který by měl k dispozici jakýsi apolitický aparát. To se vám zamlouvá?

Myslím, že rušit zastupitelské sbory není obecně nejlepší řešení. Zastupitelstva na obcích fungují. Někdy lépe, někdy hůře, záleží, kdo je v čele obce a jak se o to zastupitelstvo umí opřít. Já nemám problém s přímými volbami na kterákoli místa, nicméně přímou volbu starostů na malých obcích považuju za problém. Kdo žil na malé obci a dělal tam někdy starostu, tak ví, jak získává podporu.

Starosta pracuje, obec někam vede, má podporu zastupitelstva, ale večer prostě nepřijde do té hospody, protože nemá čas nebo chuť. Pak bývá mnohdy vystřídán někým jiným, kdo sice umí kritizovat, ale potom pro tu obec málo udělá. Ve větších městech by přímá volba byla v pořádku stejně jako v případě hejtmanů. S tím problém nemám, ale určitě bych nerušila zastupitelstva.

Nemáte pocit, že Andreji Babišovi chybí vhled do regionální politiky, když sám vystřelil z nuly rovnou na ministerstvo?

Pan Babiš je stratég ve větším měřítku. Já jsem člověk, který vyšel z komunálu a vždycky se k němu budu vracet. Nicméně musím říct, že pan předseda naslouchá. Někdy se mu naše názory nelíbí, ale pak sám zjistí, že mu říkáme pravdu. On některé věci vidí mnohem jednodušeji.

Zkušenost z obecní politiky nemá a to říkám bez jakéhokoli despektu. Nikdy nemusel přijít ráno na radnici, když nasněžilo, nemusel řešit, že mu půlka obce nadává, že nejsou vyvezené popelnice a protažené hlavní cesty.

Zkuste mi jako prostému voliči vysvětlit jednu věc – letos v lednu jste složila poslanecký mandát kvůli vytížení a letos v říjnu znovu kandidujete do sněmovny. Není to zvláštní?

Když jsem získala post hejtmanky, tak jsem se vzdala velmi vysoké ústavní funkce (byla první místopředsedkyní Poslanecké sněmovny – pozn. aut.) a s ní i poslaneckého mandátu. Tu dobu do dalších voleb jsem chtěla věnovat tomu, abych nějak převzala a rozhýbala kraj.

Ale také jsem kolegům z krajské organizace slíbila, že když mě požádají, abych šla do sněmovních voleb, tak půjdu. Pro mě není sněmovna úplně prioritou a jsem ráda, že se pan předseda rozhodl a kandiduje jako první. Nicméně slib, který na mně krajská organizace vydyndala, jsem splnila.

Zatím se zdá, že kampaň vede hlavně Andrej Babiš, pak vám dost pomáhají ostatní strany se svými problémy, ale kampaň celého hnutí zatím vidět není. Kdy začne?

My ve středních Čechách kampaň začneme tento týden, ale nemáme na ni velký rozpočet. Uděláme to stejně jako v krajských volbách, budeme objíždět především malé obce, nebudeme dělat žádné megalomanské akce na náměstích. Celorepubliková kampaň začne začátkem září.

Když vidíte politickou scénu a průzkumy, koho vnímáte jako hlavního volebního soupeře hnutí ANO?

Já hlavně když vidím politickou scénu, tak jsem z té situace velmi smutná. Dochází k negaci a pošpiňování politické profese. Přitom politika je krásné řemeslo. Nemám ráda osobní útoky, urážky, myslím, že politika má být střet názorů, nikoli urážek. Třeba se to jednou podaří zlepšit. A soupeři jsou pro nás v tuhle chvíli všichni. Alespoň podle toho, jak se proti nám vymezují. Ale my nevykopáváme příkopy, které se nedají překročit. To se v politice nedělá, je to krátkozraké.

Ostatní lídři stran často odpovídají na otázku, zda by byli ochotni jít do vlády, v jejímž čele by stálo hnutí ANO a Andrej Babiš. Kdo je vám programově nejblíže?

Je to spíš otázka lidí, kteří reprezentují jednotlivé strany. Záleží, jestli jste schopný s nimi mluvit, nebo ne. Pokud jde o program, my máme od každého trochu. Nemáme problém vycházet dobře tady ve Středočeském kraji, kde vládneme víc napravo, v jiných krajích fungujeme víc vlevo. Fakt je to v lidech. Já mluvím se všemi.

Umíte si představit i spolupráci s komunisty nebo s SPD Tomia Okamury?

Jak jsem říkala. Nechci se vymezovat vůči nikomu, nedělala jsem to ani v krajských volbách. Důležití jsou lidé. Ale já ve vládě nebudu, nebudu ani ve vyjednávacím týmu. Takže to je otázka spíš na kolegy.