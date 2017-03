Každá země má svého Laviho, říká producent Daniel Strejc

Postava seriálového fotbalisty Julia Lavického v podstatě žije vlastním životem. Přes média se k ní vyjadřují skuteční hráči, Jakub Štáfek, představitel Lavického, nedávno letěl s hokejisty Sparty na finále Ligy mistrů. Nedostává setím samotný seriál a jeho příběh trochu do pozadí?

Určitě ne, naopak. Samozřejmě se to dostalo do takových gigantických rozměrů, že mizí rozdíl mezi Jakubem Štáfkem a Lavickým, čili mezi reálnou a fiktivní postavou.A to s sebou nese nezvyklé situace, které zavání Járou Cimrmanem.

Máme nepřeberné množství nabídek na účasti v charitativních zápasech či na autogramiády, jež vesměs počítají s tím, že je Lavický reálný fotbalista. Nikdo se neptá, jestli Jakub Štáfek vůbec umí hrát fotbal. Odpověď na tuto otázku by mimochodem byla kladná.

Na jaře chcete dotočit zbývající díly první řady Vyšehradu. Majitel Obbodu Kamil Ouška v rozhovoru pro HN uvedl, že nad druhou sérií teprve uvažujete. Je vůbec vzhledem k úspěchu seriálu nad čím přemýšlet, respektive nad čím váháte?

Dostali jsme množství velmi zajímavých komerčních nabídek napříč firmami. Svou značku či produkt chtějí s Vyšehradem spojit třeba sázkové kanceláře, ale třeba i výrobci nápojů či distributoři kávy. Některé zajímá čistě product placement, někoho zajímá postava Lavického, další chce proniknout do našich sociálních sítí či natočit spot, který odkazuje na poetiku Vyšehradu.

Nejvyšší nabídky dosahují řádu nižších milionů, a tak hledáme optimální řešení.Navíc je otázkou, jestli je vůbec únosné původně desetidílný seriál dál natahovat.Abychom nebyli sami proti sobě a Laviho mýtus nepoškodili. Dostali jsme i velmi zajímavou nabídku na film, ve hře je i komiksová knížka, i když v jejím případě bychom jen prodali licenci a realizaci nechali na někom jiném.

Jak moc jsou pro vás řečené nabídky lákavé?

Platí, že jedna věc jsou finance a druhá odpovědnost k vlastnímu dílu. Nelze už nějak vyprofilovanou postavu ohýbat vůči představám zadavatelů, jak by si třeba někteří z nich přáli.

Dělal by případnou další řadu Vyšehradu stejný produkční tým? Kamil Ouška se vyjádřil v tom smyslu, že zvažuje jeho výměnu.

V současnosti nám zajišťuje produkci společnost Jakuba Štáfka Funny Bunny, ovšem ty jednotlivé díly nám soustavně dodávala se zpožděním. Tím jsme se dostali v očích veřejnosti do nevděčné pozice. Měli jsme samozřejmě strategii vytvořit po seriálu poptávku, nicméně zpoždění toto někdy výrazně komplikovalo.

To vás dostane do strašně nepříjemné situace, kdy vlastně nemůžete pořad adekvátně propagovat. Nicméně sám mám již několik filmů za sebou, takže vím, že skoro nikdy se nic nedodává na čas.

Vyšehrad chcete nabídnout i polským divákům. Nemůže být ale překážkou diváckému úspěchu skutečnost, že seriál hodně pracuje s narážkami na reálné situace a se specifiky českého fotbalového prostředí?

Začnu zeširoka. Se scenáristou Petrem Kolečkem a režisérem Vojtou Kotkem jsem spolupracoval na filmu z lyžařského prostředí Padesátka, který má sice trochu jinou poetiku, ale nechybí mu typický český humor ani jadrná mluva. Krajanské kulturní spolky si jej vybraly k promítání amerických kinech, k čemuž jsem byl zpočátku skeptický, protože Kolečkův humor překladem může ztratit.

Ostatně angličtina pro ty vulgarismy nemá tolik ekvivalentů. Nicméně v USA běžel film celé léto a velmi se líbil, ani překlad nakonec moc neutrpěl.

Zkusíme proto pustit v cizině i Vyšehrad, konkrétně v Polsku. V tuto chvíli pracujeme na překladu. Já samozřejmě vím, že polští diváci ty kauzy nemůžou znát ani náhodou. Na druhou stranu, když jsem o seriálu před třemi lety přemýšlel, tak mi došlo, že každá země má podobného hráče jako Lavický.

Třeba takový italský fotbalista Francesco Totti je kultovní i velmi kontroverzní postavou zároveň, takový předobraz Laviho. Takže samotný námět Vyšehradu na úrodnou půdu v cizině myslím obecně padnout může, byť ne třeba tak výrazně jako v Česku.

Ta vazba na kontext je zkrátka silná.K možnostem expanze tímto seriálem jsem ovšem skeptický, přesto se ale plánuju sejít třeba i s lidmi z Juventusu a Pavlem Nedvědem a zeptat se na jejich náhled na seriál.

Když v cizině existuje tolik předobrazů Laviho, vznikly vůbec nějaké pořady podobné Vyšehradu?

Je celá řada náznaků a podobností, třeba právě v Itálii mají show, kde protagonisté komentují výsledky fotbalu. Samotnou hru ovšem nevidíte. Jeden z herců tam paroduje samotné fotbalisty, ve Španělsku se pak podobný humor několikrát objevil v jedné talk show. Přímo o seriálu ale nevím.



Plánujete i jinou vlastní tvorbu než další díly Vyšehradu?

Plánujeme, a to velmi brzy. Objevit by se měla v květnu. Také jde o seriál, také ze sportovního prostředí. Z toho druhého nejpopulárnějšího. Otřepal jsem proto jeden svůj starší pětiletý námět.

Jakub Štáfek se předpokládám na tomto seriálu podílet nebude.

Ono to hlavně nejde ani časově skloubit. V okamžiku, kdy máme v nadcházejících měsících točit dalších pět dílů Vyšehradu a v té samé době připravovat pilot a 9 dílů nového seriálu, tak to jinak nejde.

Fotbalové prostředí je ovšem dost specifické, nenabízí přece jenom jiný sport, o kterém zatím hovoříte jen opisem, o něco nižší komický potenciál?

Nemám obavy. Vezměte si třeba kauzy okolo trenéra Vladimíra Růžičky s penězi z trezoru, pár kauz z Litvínova, ze Vsetína či z Kladna v souvislosti s Jaromírem Jágrem coby vlastníkem klubu. Mimochodem, dělal jsem si nějaké rešerše a fotbal má mezi lidmi horší vyznění než kupříkladu hokej. Například mezi ženami panuje vůči fotbalu spíše despekt. Čili na to pozor, třeba zrovna pro hokej ve skutečnosti mluví spoustu faktorů.

Uvažujete nad vlastní tvorbou i z jiného než sportovního prostředí?

My si i s ohledem na finance nemůžeme dovolit vyrábět víc než dva seriály ročně. Úzus, že by musela být jen z prostředí sportu, ale u nás neexistuje. Nyní se nacházíme v bodě nula a všimli jsme si, že nám zafungoval Vyšehrad.

Takže chceme naše zkušenosti s tím, jak jsme ho uvedli na trh, zopakovat. Když natočíme pilot z onoho jiného prostředí a nebude se nám líbit, no tak ho na Obbod nedáme.



Nebylo by vlastně přesnější charakterizovat Obbod jako on-line videopůjčovnu než internetovou televizi?

Už když jsem studoval na FAMU, setkal jsem se spoustou podobných termínů, třeba„video on demand.“ Myslím, že zmatek a neusazenost plyne z toho, že to nejsou příliš užívané pojmy, do budoucna se podle mě musí strašně zjednodušit. Protože já nevím, jestli jsme videopůjčovna, já nevím, jestli jsme televize – protože v okamžiku, kdy chceme sáhnout k přímému přenosu, tak přestáváme být půjčovna.

To co můžeme zvážit je, jestli neudělat něco na způsob pay tv (placené televize),tedy zpoplatnit jednotlivé díly. Ale nyní je naše služba nastavena takto a v této její podobě chceme expandovat dále. O Obbodu by pak asi bylo nejlepší uvažovat jako o online zábavní platformě.

Co přesně byste chtěli přímými přenosy vysílat?

Vzhledem k tomu, že práva na fotbal a hokej jsou už rozebrána, tak se bavíme o florbale, ovšem záměr má řadu úskalí, tak ještě uvidíme.Sešli jsme se zde i s naším kamarádem, který by rád nahradil zprofanované hudební ceny Anděl novými. Právě jejich vyhlašování bychom mohli přenášet. Nejprve si to ale musí domluvit s držitelem licence, pro nás je pak zařízení přenosu jednoduché – ať už si tento nejmenovaný subjekt založí vlastní projekt, nebo jen nakoupí práva.

Jak by se tedy měl Obbod programově profilovat?

Můj názor je takový, že zaměřit bychom se měli na české filmy a seriály.Dlouhodobě se bavíme ještě o talk show. Jednáme také o seriálech České televize,protože ta je z principu nemůže distribuovat dál – její internetové vysílání třeba v Polsku nefunguje. My bychom je tudíž mohli dostat tam, kam se oni zatím nedostanou. Ovšem jednání jsou velmi složitá a nic není uzavřeno.



Platforma je do konce března v betaprozovu. Co vše se změní?

Kompletní verze bude nově dostupná na iOS, Androidu a zahrne také podporu Smart TV. Současná situace nás dost limituje. Podle našich analýz už více lidí třebas Vyšehradem neoslovíme, protože je na YouTube. Sledovanost jednoho dílu pak ale v součtu všech platforem přesahuje milion diváků.

Předpokládáme, že plnou verzi spustíme v dubnu. Co se může změnit je to, že by narostl počet platících diváků – uživatelé iOS jsou obecně zvyklí více platit. Čekáme tedy, že počet předplatitelů Obbodu vzroste. Aktuálně jich máme hodně přes tisíc, i když registrovaných uživatelů je 80 tisíc.Každý den se poměr mění, registrovaní mají totiž nějaký čas zdarma.