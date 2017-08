Klíčový je program, koalice všichni proti ANO není smysluplná, říká Stanjura | E15.cz

Šéf volebního štábu ODS Zbyněk Stanjura vylučuje účast v příští vládní sestavě, kde by jeho strana neprosadila dvanáct pro ni nepřekročitelných požadavků. Patří mezi ně hlavně snižování daní a byrokracie. „Staneme se součástí jen takové vlády, která bude mít z našeho pohledu smysluplný program. Chtěli bychom být v koalici, která bude pro něco, a ne proti něčemu,“ říká s tím, že v opačném případě půjdou občanští demokraté znovu do opozice.

Před prázdninami jste řekli, že přes léto necháte voliče odpočinout od politiky. Co chystáte na září, kdy se rozjede horká fáze předvolební propagace?

Spustíme kontaktní kampaň. Třeba v Moravskoslezském kraji projedu se svými kolegy všech tři sta obcí a měst. Souběžně s tím poběží billboardová a digitální kampaň. Naši kandidáti mají také různé osobní propagační materiály, které budou rozdávat. Zcela klíčová budou setkávání s voliči.

Sázíte na kontaktní kampaň proto, že to dělají i ostatní strany?

Považuji ji za nejúčinnější a z hlediska nákladů za nejlevnější.

Využijete celý zákonný limit 90 milionů korun?

Z pozice předsedy volebního štábu to hlídám. Předpokládám, že strop v plné výši nevyčerpáme.

Jak konkrétně bude začátek ostré kampaně vypadat?

Symbolicky ji prvního září odstartujeme v Brně, protože je uprostřed republiky. Odtamtud se pak rozjedeme na mítinky. Na říjen chystáme překvapení. Dopředu ho ale prozrazovat nebudu.

Proč jste se rozhodli oslovit slovenskou agenturu Komplot, která v prezidentských volbách pomohla Andreji Kiskovi k vítězství nad favorizovaným Robertem Ficem? Připomenu, že jejím spolumajitelem je Adam Znášik, který řekl: Podobně jako Fico na Slovensku je u vás populární šéf hnutí ANO Andrej Babiš, což ale neznamená, že má volby vyhrané.

Předseda ODS Petr Fiala na ni dostal doporučení. U poradců je důležité, abyste si s nimi rozuměl nejen po profesionální stránce, ale i lidsky. A to se nám podařilo. Agentura postupně zmapovala situaci na české politické scéně a před necelým rokem nám předložila koncept, jak dosáhnout co možná nejlepšího volebního výsledku.

Co je v kampani občanských demokratů nové?

Organizuji ji poprvé, ať to tedy posoudí nějací matadoři. Myslím ale, že se snažíme koncentrovat na hlavní témata a nekomentujeme úplně všechno, co se aktuálně děje. Za nejdůležitější považuji náš daňový balíček a antibyrokratickou revoluci. Program jsme koncipovali po debatách s odborníky i veřejností, které se konaly od února do poloviny dubna. Na problém byrokracie naráželi všichni účastníci těchto setkání. Dalším pilířem jsou nižší daně a zjednodušení daňového systému, který se kontinuálně komplikuje. Je třeba vydat se opačnou cestou.

Agentura vám poradila, na co se máte v kampani zaměřit?

Naše záměry s jejími zástupci konzultujeme na pravidelných poradách volebního štábu. Říkají nám, co si o nich jako profesionální marketéři myslí. Mají ale jen poradní hlas. Záleží na nás, jak se rozhodneme. Není to tak, že nám připravují agendu, hesla. Občas nám poradí, jak změnit slovosled nebo jaké vyměnit slovo, aby headliny byly srozumitelnější. V dnešní rychlé době musejí být sdělení maximálně koncentrovaná.

Děláte si interní průzkumy?

Jistě, ale neměříme preference. Provádíme takzvané kvalitativní průzkumy. Zajímá nás, které oblasti života lidi trápí a kde si myslí, že by vláda měla zasáhnout, a kde by naopak měla spoléhat na aktivitu občanů. V předchozích kampaních jsme možná příliš akcentovali to, co si myslíme v ODS, a méně jsme se ohlíželi na naše jádrové i potenciální voliče. Tentokrát to děláme obráceně.

Co se týče preferencí, podle dosavadních šetření by vyhrálo volby ANO. Proč se tentokrát vůči svým soupeřům nevymezujete jako v minulosti, byť se hlavní zápas neodehrává mezi pravicí a levicí?

Vědomě jsme se rozhodli, že budeme dávat přednost programovým řešením. Kdo chce, vymezení vidí. Je ale programové. Z průzkumů nám vychází, že středopravý volič upřednostňuje pozitivní kampaň a právě návrhy řešení. I když občas komentujeme aktuální dění, snažíme se, aby tato vystoupení byla v kampani minoritní.

Drtivé vítězství hnutí, které stojí a padá na svém šéfovi, jako problém nevidíte?

Samozřejmě. Ale na rozdíl od mnohých jiných nyní nepřepočítáváme mandáty a nemodelujeme, jak by mohla nová Poslanecká sněmovna vypadat. Nepřemýšlíme, s kým bychom šli do koalice a s kým ne. Neohlížíme se na to, že když řekneme to či ono, tak si některé strany nakloníme a jiné znepřátelíme. V polovině srpna jsme představili Vyšehradskou deklaraci. Z našeho programu o 190 bodech jsme vybrali dvanáct, které jsou pro nás nepřekročitelné minimum. A současně říkáme voličům, že čím silnější mandát nám dají, tím budeme mít takových podmínek více.

Skutečně z těch dvanácti bodů neuhnete ani o milimetr?

Pokud bychom toto minimum nedokázali v možné příští vládě prosadit, tak do žádné koalice nepůjdeme. Těch pár ministrů, které bychom získali, by nám za to nestálo. Chceme vrátit debatu k tomu, co má vláda prosazovat, jak má omezovat byrokracii a zvyšovat svobodu. Někdo říká, že jsme se těmi dvanácti podmínkami odsoudili do opozice. Vnímáme to opačně. Jasně jsme odkryli karty a řekli, s čím oslovíme voliče. Zcela určitě nepůjdeme do vlády, která nebude snižovat daně. Na to se lidé mohou spolehnout.

A proč by vám měli věřit, když ODS před sněmovními volbami v roce 2010 slibovala totéž a pak to za Nečasovy vlády dopadlo jinak?

Máme tuto zkušenost, poučili jsme se. Některé věci rozhodně opakovat nebudeme. Víme, že pokud něco takto silně slíbíme, tak to musíme splnit.

Ve Vyšehradské deklaraci píšete, že chcete snížení daní pro zaměstnance, snížení odvodů sociálního pojištění pro živnostníky a také alespoň zdvojnásobení jejich výdajových paušálů. Rovněž hodláte zrušit EET a zjednodušit daňová přiznání. Na těchto bodech byste se asi shodli s TOP 09, ale zřejmě ne s ČSSD a v případě EET ani s ANO. Souhlasíte?

To se ukáže po volbách. Čím silnější získáme mandát, tím větší budeme mít šanci všechny tyto body naplnit. Proto odmítáme taktizovat, uhýbat. Jdeme do voleb se svým programem a chceme pro něj získat co nejvíce hlasů. A pokud naše programové minimum nedokážeme prosadit ve vládě, pokusíme se je stejně jako v tomto volebním období prosazovat z opozičních lavic poslaneckými návrhy.

V deklaraci dále uvádíte, že jste pro odmítnutí povinného závazku přijmout společnou evropskou měnu, k němuž se Česko zavázalo při vstupu do EU v roce 2004. To je požadavek, který znemožňuje spolupráci s TOP 09. Ani tento bod byste nebyli ochotni vypustit nebo zmírnit?

Nevím, proč by měl znemožňovat s někým spolupracovat. Naši političtí oponenti říkají, že nechceme euro. Je to ale jinak. Když jsme v roce 2004 vstupovali do EU, byla úplně jiná situace. V té době neplatilo pravidlo, že jeden stát ručí za dluhy jiných států. My sami v České republice si máme rozhodnout, zda a kdy přijmeme euro. Nevidím v tom nic, co by rozumný politik nemohl podpořit.

Jak byste odmítnutí závazku prosadili v Bruselu?

Jsme přesvědčeni, že se začnou otevírat základní smlouvy. Po brexitu musí EU projít reformou a až tento proces nastane, bude záležet na jednotlivých národních vládách, co se jim podaří změnit. Nesmíme mít pasivní vládu, jako je ta současná, která něco jiného říká doma a něco jiného v Bruselu. Musíme být aktivní a hledat v Evropě spojence. Máme připravený podrobný poziční plán s názvem Silné Česko v Evropě 21. století. Myslím, že jsme jediná strana, která takový materiál má.

Vidíte nějakou alternativu k EU?

V tom dokumentu je jasně napsáno, že nevidíme. Současně ale říkáme, že pokud se EU nezreformuje, tak nepřežije. A ne proto, že by si to někdo přál. V celé Evropě klesá důvěra v unijní instituce a to je třeba obrátit. Stejně tak je nutné omezit byrokratickou mašinerii, která se na nás dennodenně valí v podobě různých nařízení a zákonů, jejichž implementace zatěžuje národní parlamenty.

Asi jediným bodem, kde byste se bez problémů shodli s většinou stran, je zvyšování výdajů na obranu. Jenže současné vedení rezortu nedokáže absorbovat ani stávající růst rozpočtu.

A kvůli tomu se podíl obranných výdajů na HDP stále pohybuje kolem jednoho procenta. My jsme už v tomto volebním období nabídli vládní koalici řešení. V Poslanecké sněmovně leží naše předloha, která by postupné zvyšování výdajů na armádu uzákonila, aby mohla s větším časovým předstihem plánovat modernizační projekty. Po volbách jsme připraveni tento návrh zákona znovu předložit.

Co když ale na obraně zůstane stejné nebo mírně obměněné vedení?

Každý ministr musí být motorem změn. Jinak nerozhýbe úředníky pod sebou.

Byla by ODS ochotna toto ministerstvo řídit?

Ptám se proto, že už delší dobu o něj není příliš zájem. Jsme připraveni převzít vládní odpovědnost. Nebudeme si ale dopředu vybírat rezorty a říkat, který by byl lepší a který horší.

Říkal jste, že vaše strana raději znovu usedne do opozičních lavic, než aby uhnula ze svých podmínek a dělala politiku, která jí není vlastní. V kuloárech je ale často slyšet názor, že ODS má velice silnou potřebu vrátit se do Strakovy akademie. Skutečně byste něco neobětovali?

Existence politické strany, která nechce vládnout, nemá smysl. Ano, chtěli bychom se vrátit do exekutivy. Ale ne za každou cenu.

Je podle vás reálný vznik koalice všichni proti ANO?

Klíčový je program, od něj je třeba se odpíchnout. Staneme se součástí jen takové vlády, která ho bude mít z našeho pohledu smysluplný. Chtěli bychom být v koalici, která bude pro něco, a ne proti něčemu.