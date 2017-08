Kola s berany kupují i miliardáři, říká majitel Favoritu. Přibližovat značku masám se nechystá | E15.cz

Před šesti lety vstala značka kol Favorit z mrtvých. Její majitel Richard Galovič oživil výrobu v Rokycanech a posunul značku s legendárními „berany“ do luxusního segmentu. Aktuálně se mu do společnosti podařilo získat nového investora.

Jak náročné bylo jednání o vstupu investora?

Zájemců o vstup do Favoritu bylo více. S jedním investorem jsme už byli docela daleko. Dokonce už byla připravená transakční dokumentace. V tu chvíli jsme ale dostali rovněž nabídku od Michala Mičky. Během deseti dní jsme se dohodli na všech věcech, podepsali jsme smlouvy a dostali peníze na účet. Bylo to skvělé, rychlé a profesionální jednání. Celkově jsme investora hledali sedm osm měsíců.

Kde je Favorit z hlediska tržeb?

Letošní rok bude o něco slabší, protože jsme kvůli investicím hodně oslabili marketing. Minulý rok jsme totiž poznali, že musíme nasypat hodně peněz do výroby. Museli jsme totiž zvýšit kapacitu natolik, abychom se dostali na efektivní výrobu. Není problém vyrábět se ztrátou, ale to není cílem řádného hospodaření. Avšak na to, abychom produkovali se ziskem, jsme potřebovali více technologií a přípravků, které nám umožnily snížit výrobní náklady na kus.

Jaká je tedy konkrétní výše obratu?

Loni jsme byli zhruba na osmnácti milionech korun, letos to bude o trochu méně.

Kdy budete ziskoví?

Kvůli investicím zatím být v plusu nemůžeme. V provozním zisku na každém vyrobeném kole budeme od letošního podzimu. Celkový výsledek ale závisí na tom, kolik ještě budeme investovat do zahraniční expanze, do vývoje nových modelů, marketingu a komunikace. Je tedy možné, že ještě dva tři roky budeme intenzivně investovat, abychom mohli růst.

Cílíte na movitější zákazníky. Budete se posouvat také do masovějšího segmentu?

Něco takového není legrace. Na to potřebujete úplně jiné kapacity, sériové linky. Navíc chceme být čistě domácí firmou a ne montovnou dovezených dílů z Asie. Tak vypadají jiní výrobci kol v České republice, a to nechceme. Jsme rádi, že dáváme práci našim českým dodavatelům, designérům a konstruktérům. Celá naše sportovní řada je založená na evropských komponentech, Nemáte tam jediný díl z Číny.

Neodrazuje bohatší kupce, že byl Favorit značkou pro masy?

Dodáváme bicykly elitě českého národa. Lékařům, právníkům, hercům, hudebníkům. O vagabundy a podvodníky se nestaráme. Mezi zákazníky máme miliardáře, kteří si vedle kol kupují i soukromé tryskáče. A pak přijdou k nám do showroomu a skáčou před kolem nadšením jako pětileté děti a vy si říkáte, že takovou radost v očích jste ještě neviděli.

Na českém trhu můžete využívat toho, že značku Favorit většina lidí zná. Co ale v zahraničí, na které se orientujete?

Jedna věc je známost značky, druhá věc, co dokáže nabídnout konkrétnímu zákazníkovi. Když lidem řekneme, že Favorit má pět olympijských medailí, stovky medailí z mistrovství světa, že má devadesátiletou tradici výroby, tak je to velice přesvědčivé. Navíc každé u nás zhotovené kolo je vyrobené na míru a je díky tomu unikát.