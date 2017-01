Majitel Unicornu: IT funguje jako elektřina před sto lety

Jak se daří Unicornu?

Firmě se nedaří špatně. Máme kolem 1700 lidí. Pro někoho jsou možná významnější například ziskové ukazatele, ale my k tomu, co děláme, prostě lidi potřebujeme. Když se na trhu služeb s vysokou přidanou hodnotou chcete rozšiřovat, bez lidí se neobejdete. A my je na rozdíl od mnoha jiných umíme sehnat.

Kde je berete, když lidé nejsou, a ajťáci zvlášť?

Existuje několik strategií. První spočívá v nakupování lidí. To moc neděláme. Druhou strategií je výchova a systematická péče. Tuto cestu volíme. Je to velmi drahé, ale funguje to. Od roku 1994 prošlo naším soustavným náborem pětadvacet tisíc zejména vysokoškoláků z Česka a Slovenska. Z nich zhruba patnáct tisíc pro nás pracovalo déle než rok. To je obrovský vzorek.

Stále sám programujete?

Firmu jsem začal budovat na tom, že jsem tehdy asi jako jeden z mála lidí v republice ovládal systém Unix. Podruhé v životě jsem se stal programátorem v roce 2014 na Štědrý den v deset hodin. V televizi běžela pohádka, já si vzal na klín notebook a žena se ptala, co jdu dělat. Odpověděl jsem, že se jdu doučit nové technologie. Na poradách mi totiž tehdy kolegové říkali: Vladimíre, to jsou takové detaily, tomu nerozumíš. Mě to štvalo, protože jsem věděl, že mám pravdu, ale bylo obtížné jim to prokázat, protože jsem nedokázal mluvit jejich jazykem.

Musel jste se znovu stát programátorem, protože jste to předtím nestíhal kvůli řízení podniku?

Jak jsme rostli, zjistili jsme, že nám chybí znalost, jak vlastně řídit firmu. Zjistili jsme, že ve společnosti mnoho problémů řešíme paralelně několikrát, zakázky se opakují a prolínají. To teď měníme. Podstatná část naší činnosti je spojena s konkrétní lidskou prací. Nemůžeme si proto dovolit růst na úkor kvality a kontinuity. Nejsem hazardní hráč. Jedu stále na poměrně velké jistoty. Tento asi konzervativní přístup může být dobrou zprávou pro klienty. Vědí, že s ničím nehazardujeme, že jsme tu byli, jsme a budeme.

Neříkejte, že se nezvětšujete.

Rosteme nepřetržitě od roku 1994. I když neděláme žádné velké akvizice, růst o deset až dvacet procent ročně je veliký. Za posledních deset let jsme společnost zdvojnásobili. I v největším krizovém průšvihu jsme se zvětšovali. Třeba jen o tři procenta, ale rostli jsme.

Na čem dál porostete?

Když si dnes chcete uvařit kafe, dáte jako první šňůru kávovaru do zástrčky. Uděláme to my v Unicornu a stejně to udělají i v nějaké bance. Když dnes ale v téže bance chtějí lidem spočítat výplaty, dělají to podobnou metodou, jakou jste si před sto lety na horské chatě zajišťovali elektřinu. Pokud jste chtěl svítit žárovkami, musel jste mít vlastní elektrárnu, protože byste tam proud jinak nedostal.

Chcete tím říci, že velké korporace používají zastaralé technologie?

Banky a velké podniky často pracují se softwarovými systémy, které již zastaralé jsou. Přesto fungují. Problém ovšem nastane s generační výměnou. Brzy přijdou noví mladí pracovníci, kteří nebudou chápat, proč před nimi leží myš a klávesnice, proč zařízení nelze ovládat dotykem.

Co se na fungování IT změní?

I když se to IT oddělením v bankách nezdá, nakonec to dopadne stejně jako s těmi elektrickými zásuvkami. Síť a řešení ale musejí být robustnější. Musí vzniknout něco na způsob současné infrastruktury elektrické sítě. Musejí existovat pojistky, aby při zkratu nespadlo celé město a nevyhořela elektrárna. Tyto modely ještě v IT nejsou dopracované, ale směřuje to k nim. Nová řešení jsme už použili ve Škodovce, jsme v tendrech u bank.

Takže vaše branže zatím funguje bez pojistek proti vyhoření?

Je třeba si uvědomit, že IT dnes nefunguje jako stavebnictví. Když někde spadne most, je to velká událost a tragédie. Kdyby ale stavebnictví fungovalo jako IT, zprávy by vypadaly úplně jinak. Slyšeli bychom, jaký to byl dneska dobrý den, protože spadlo jen dvanáct mostů. V našem oboru je to však potřeba tolerovat, protože tak daleko ještě nejsme. Proto si taky mohu dovolit říci, že programujeme blbě, ale stále nejlépe ze všech, koho znám.

Co se v Unicornu děje, když nastane výpadek?

Když nám nejde systém, můžeme si leda tak povídat s novináři. Nebo se podívejte na naše šanony, jak jsou krásně nadepsané a štítkované. To je práce našich holek z doby, když nám nefungovala síť nebo nešel proud. Statisticky nám ale v práci častěji brání ucpaný záchod v budově než výpadek elektřiny či systému.

Budete kromě velkých firem programovat i pro drobné klienty?

Retail je oblast obrovsky zhýčkaná pokročilými technologiemi. A je to správně. Většina z IT věcí pro retail je ale izolovaná a poměrně jednoduchá. Tím je nechci shazovat, ale na trhu je velký prostor pro sofistikovanější řešení přinášená firmami našeho typu. Pokud se ale chceme v retailu prosadit, musíme umět dělat rozhraní typu hry Angry Birds například pro internetové bankovnictví. To je výzva, na níž pracuji.

Přijdete s nějakou přelomovou novinkou?

Nejsme firma, která ve všech směrech přichází s něčím revolučním. Jsme firma, která z technologií, jež jsou ověřené natolik, že se na nich dá stavět, staví. Jen musíme stavět rychle a efektivně. Výsledek navíc musí být sexy a musíme na něm vydělat.

Kdysi jste řekl, že z Unicornu chcete mít světovou firmu. Kdy to bude?

Jsme stále na začátku. Napří- klad v energetice je ale naše jméno po Evropě už hodně známé. Sedmdesát procent Evropy je propojeno elektrickým vedením, jehož provoz zajišťuje náš software. Navíc matematika postupného růstu je neúprosná.

Porostete i akvizicemi?

Občas něco slupneme, ale jsou to malá sousta. Nemám teď na stole nic, čím bych se osobně zabýval.

Máte naopak zájemce o koupi Unicornu?

Je o mně známé, že neprodávám, takže tady neustále na dveře někdo nebuší jako dřív. Také máme stále trhu co říci. Strategie přijmout kapitál je zajímavá. Ale akvizice, které kolem sebe znám, skončily téměř bez výhrad tím, že produkt nebo koupená firma zanikly. Velké světové korporace spolkly nadějné společnosti, nejednou i za miliardy dolarů. Dnes už po nich neštěkne pes. Ale nejen po těch koupených firmách, ale ani po myšlenkách, s nimiž přišly.

V roce 2009 jste upozornil na podivné praktiky kolem veřejných zakázek v souvislosti s tendrem pro Český statistický úřad. Jaké máte od té doby zkušenosti s prací pro stát?

Tehdy jsem řekl, že až v této zemi bude mít Unicorn státní zakázky, bude to znamenat, že se nekrade. Stále je nemáme, takže se toho tolik nezměnilo. Vypíše se třeba zakázka, v níž rozhoduje nejnižší cena za hodinu. Vyhraje ji firma, jež nabídne 480 korun. A to se objektivně v IT nedá udělat. Jsou to nesmyslné ceny a já si tím nechci kazit jméno. Jednou ale přijde čas, kdy stát zjistí, že jezdí na koních, zatímco my v autech. Budou nás potřebovat a budou si muset říct.

Půjdete do politiky jako Andrej Babiš?

Vždycky jsem byl pravicově orientovaný volič a pravicové chápání světa je mi bližší. Ale principiálně nemohu souhlasit, aby člověk s takto širokým majetkovým záběrem byl v tak vysoké státní funkci. Podnikatelé by měli být v principu vůči státnímu aparátu v konstruktivní opozici. Problémem naší pravice je, že se nedokázala vyrovnat s tím, co bylo. Krade se všude na světě. Ale tady se kradlo, jako kdyby bylo stále zhasnuto.

Kam investujete své soukromé peníze?

Dlouhodobě investuji čtyřicet procent zpátky do technologického rozvoje Unicornu. Dvacet procent dávám do lidí a zbylých čtyřicet procent převážně do nemovitostí. Občas upřednostním technologie, ale víceméně tento poměr investic pětadvacet let dodržuji. Za velký závazek považuji obnovení Petrovy boudy v Krkonoších.

Stále se musíte obhajovat, že jste původní Petrovku nezapálil?

Nemusím. Ale jak říkal můj tatínek: Ukradl jsi kabát, nebo ti ukradli kabát, máš průšvih. Dbám na to, aby se její obnova podařila na výbornou.